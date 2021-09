Terveellisen ruuan ei tarvitse maistua puisevalta tai herkkujen kuivilta – Hämeenlinnalaisessa kahvilassa tiedetään, miten tehdään salaa terveellisiä, mutta maistuvia herkkuja

Hyvä olo. Siitä lähtee kahvila Hemman ruokalistan ja tarjoilujen suunnittelu Reskan jatkeella Hämeenlinnassa.

Sen vuoksi vitriinistä ei löydy pakasteita eikä juuri valkoista viljaa. Sen sijaan tarjolla on smoothieita, banaanikakkua, raakakakkuja ja ketosuklaakakkua.

Lounaslistalla on salaatteja ja terveellisiä proteiinilähteitä.

– Haluamme tuoda uusia ideoita myös kotikeittiöihin, tiivistää keittiövastaava Maija Tiilama.

Makumatkoilta ideoita

Hemman tarjoilut ovat lähtöisin yrittäjä Karin Grönqvist-Hakalan ja Maija Tiilaman omista kiinnostuksen kohteista. He eivät suosi omassa ruokavaliossaan valkoista sokeria eivätkä viljaa.

– Taustalla ei ole allergioita. Voin yksinkertaisesti paremmin syömällä näin, Grönqvist-Hakala sanoo.

Ideoita ruokiin ja herkkuihin kaksikko kerää lukemalla paljon ja käymällä ravintoloissa syömässä.

– Karinilta tulee tosi usein viestejä, että pitäisikö kehittää tällaista, kun hän on jossain syömässä, Tiilama sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ideoista muokataan sitten koko henkilökunnan voimin Hemman tyyliin sopivia. Monia asioita on kokeiltu ja katsottu, lähteekö idea lentoon. Välillä on lähtenyt, välillä ei. Esimerkiksi hämeenlinnalaiset eivät innostuneet maailmalla suosituista kulhoruuista, bowleista.

– Meillä toimii salaattibuffee. Siihen olemme laittaneet panokset, kun se myy hyvin.

Lounas painottuu kasviksiin. Idea on, että siitä tulisi täyteen, muttei tulisi raskasta oloa tai väsymystä.

Tarjolla on monipuolisesti sesongin kasviksia, jotka on maustettu ruokatrendien mukaan. Jo pari vuotta esimerkiksi avokado, tahini ja hummus ovat olleet terveellisen ruokavalion suosittuja makuja.

– Tahinista saa kalsiumia ja hyviä rasvoja, selventää Tiilama.

Maukasta mutta terveellistä

Hemma on toiminut viisi vuotta ja jatkuvasti on tullut hyvää palautetta erilaisuudesta.

– Meillä tehdään kaikki itse käsin tai ostetaan pieneltä tuottajalta, joka on tehnyt tuotteensa käsin.

Tiilaman mukaan vaikka moni tuote on terveellinen, on se myös maukas.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

– Idea on olla maistuvaa, mutta salaa terveellistä.

Tarjolla on vaihtoehtoja erikoisruokavalioiden noudattajille.

Ohjeita isoäidin keittiöstä

Nyt on jo muutama vuosi otettu makuja ja ideoita Lähi-idän ja Aasian keittiöistä. Seuraava ruokatrendi, joka on jo täällä, on vaikutteiden hakeminen isoäidin keittiöstä.

– Ruuan laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Esimerkiksi eläintuotteissa käytetään kaikki. Luista keitellään luulientä ja kaikki ruhon osat hyödynnetään.

Myös hapattaminen tulee taas vahvasti. Se näkyy esimerkiksi kombuchan suosiona.

– Tärkeää on myös ruuan itse kasvattaminen ja kerääminen. Moni haluaa myös tietää, mistä ostettu ruoka on peräisin. Se on hienoa, koska sillä on merkitystä, mistä ruoka on lähtöisin, Tiilama pohtii.

Brunssit alkavat syyskuussa

Syksyn tullen Hemmassa aloitetaan lauantaibrunssit. Ideana on yhdistää aamiainen ja lounas pienellä herkuttelutwistillä.

Kahvila on auki aamusta kello 17 saakka.

– Olemme kokeilleet ilta-aukioloaikoja, muttei se kannata, niin kivaa kuin se olisikin, Grönqvist-Hakala harmittelee.

Erikoistapahtumapäivinä kahvila on auki myöhempään.

– Kyllä tänne keskustaan kaivataan illoiksi elämää, joten lähdemme innolla mukaan erilaisiin tempauksiin.