Paikallista porinaa: Tervetuloa! Japaniksi Yookoso!

”Maassa maan tavalla tai maasta pois”. Vanha suomalainen sanaparsi sävyttää usein maahanmuuttajiin liittyvää sanailua.

Maan tapojen opettelu vie aikansa. Eikä kaikkia ”maan tapoja” tarvitse oppia. Maailman onnellisemman maan tulee olla tasa-arvon, sivistyksen ja yhdenvertaisuuden mallimaa. Aina. Siinä on läksyä meille kaikille.

Oletko koskaan kokenut ettet kuulu joukkoon? Minä olen. Useinkin.

Seurakunta lähetti minut muinoin vieraalle maalle Japaniin. Tunteakseni oloni kotoisaksi pakkasin mukaani Marimekon niittyverhot. Apilat, niittyleinikit ja timoteit haalistuivat paahteessa. Ymmärsin ettei kotoisuus roiku verhotangoissa.

Japanilaiseen tapakulttuuriin sisältyy yllin kyllin sellaista, mitä soisin sisältyvän myös suomalaiseen kulttuuriin. Hienotunteinen kohteliaisuus.

Asettautuessani asumaan riisipeltojen reunamaille sain tehtäväkseni lähteä esittelemään itseni naapuristolle. Se kuului kulttuuriin. ”Konnichiwa. En tullut tänne tuppautumaan, vaan tulen osaksi yhteisöä”.

Tuo pieni kierros naapureiden ovilla liitti minut Kami-Tana-Kamin kyläläiseksi.

Hämeenlinna, paras kotouttaja

Vuonna 2015 puhkesi Euroopassa pakolaiskriisi. Silloin Suomi valikoitui 32 477 turvapaikanhakijan kohdemaaksi. Hämeenlinnaankin saapui satoja.

Otimme vastaan ja opimme. Vuosien saatossa kaupunki on laatinut loistavia lakisääteisiä kotouttamisohjelmia, ”Monikulttuurisuusohjelma”, ”Kansainvälistyvä Hämeenlinna”. Rima on ollut aina korkealla.

Vuonna 2015 motoksi muodostui: ”Hämeenlinnan kaupunki on Suomen paras kotouttaja”. Olemmeko me onnistuneet kotouttamisessa? Sitä voisimme kysyä kaikilta kaupunkiin asettuneilta, muualta maahan muuttaneilta.

Oletko löytänyt oman paikan tässä kaupungissa? Miltä elämä maistuu?

Radikalisoituminen on äärimmäinen ilmiö kuulumattomuudesta. Tärkeää on, että kaikki muualta kaupunkiin muuttaneet kokevat vahvasti olevansa ”Hämeenlinnan väkeä”. Yhteenkuuluvuus on valtava voima. Se pitää loitolla sen tunteen, kun millään ei ole mitään väliä. Sillä, että kaikilla on oma paikka, on väliä.

Tervetuloa kotoutumaan Hämeenlinnaan

Tämän kevään aikana kaupungissamme synnytetään uusi kotoutumista edistävä ohjelma vuosille 2021–2025. Puhkun innosta.

Hämeenlinnassa kotoutuminen tullaan valtavirtaistamaan osaksi keskeisiä politiikka-aloja, joita ovat työllisyyspolitiikka, koulutus-, elinkeino-, innovaatio-, sosiaali-, terveys-, asumis-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapolitiikka. Toukokuun alussa me valtuutetut saamme uunituoreen ohjelman silmiemme alle.

Kotoutumisen määritelmiä on monia. Se on jokaisen maahan muuttaneen yksilöllinen matka.

Parasta kotoutumista on, kun ihminen löytää oman paikkansa yhteiskunnassa. Me kaikki olemme kotouttajia. Seuraavalla kerralla, kun kohtaat kaupunkiimme muualta muuttaneen, sano hänelle…, sano mitä sanot, kunhan se on rohkaisevaa ja kannustavaa. Ole sinä Hämeenlinnan paras kotouttaja! Ollaan yhdessä!