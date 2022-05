Mielipide: Terveyskeskuksen ajanvaraus – ei oo, ei tuu

Olin 5.5.2022 soittanut oman tiimini puhelinnumeroon tarkoituksena saada aika niin sanotulle luomiklinikalle. Takaisinsoitto tulikin aika nopeaan, mutta toukokuun kaikki ajat oli jo annettu.

Seuraava luomiklinikka olisi 7.6., mutta tähän ei vielä voinut aikaa saada, koska ajanvarausta ei ollut vielä avattu. Sairaanhoitaja antaa minulle ohjeet: soita 20. päivän aikoihin niin silloin ajanvaraus on jo varmaankin mahdollista.

Soitan 19. toukokuuta taas jälleen omaan tiimiini takaisinsoittoa odottamaan. Takaisinsoitto tulee saman aamupäivän aikana, selitän asiani sairaanhoitajalle ja tiedustelen onko 7.6. luomiklinikalle aikoja? Vastaus sai minut pöyristymään: kaikki tuon päivän ajat on jo varattu!

Mitä minä teen?

Miten on mahdollista sitten antaa minulle ohjeistus soittaa 20. päivän aikoihin, kun ajat on jo kaikki varattu ennen 20. päivää? Jokin tässä mättää. Kysyinkin milloin on seuraava luomiklinikka? Vastaus kuului, ettei ole tiedossa.

Mitä siis teen? Menenkö yksityiselle ja lähetän laskun toimenpiteestä Hämeenlinnan terveyspalveluille? Vai jäänkö soittamaan joka kuukausi ja kuulen, että aikoja ei ole antaa?

Julkinen sektori valittaa hoitajapulaa ja kiirettä. Tämä on ainakin terveyskeskuksen osalta itsensä aiheuttamaa, ainakin tällaisen ajanvarausjärjestelmän kautta.

Turhaa soittelua

Saat ajan, jos satut soittamaan oikeaan aikaan. Eikö voisi olla yksinkertainen Excel-taulukko, johon kirjataan luomiklinikalle haluavat, ja sitten kun aikoja tulee annettavaksi, niin tuosta listasta annetaan aika ja ilmoitetaan se asiakkaalle.

Näin säästyisi sekä sairaanhoitajien turhiin puhelinsoittoihin vastaaminen että asiakkaan turhat soitot, kun vastaus on: ei oo, ei tuu.

Eläkkeensaajan tuloilla ei ole mahdollista hoitaa tätä asiaa yksityisellä puolella, hinnat olivat sitä luokkaa.

Olenhan jo 40 vuoden työurani aikana maksanut yhteiskunnalle veroja, joten nyt oletan myös saavani yhteiskunnan palvelut silloin kun niitä tarvitsen.

Vastaanottoaikaa odottaessa

Hämeenlinna