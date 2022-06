Helsinkiläistynyt, mutta vahvat juuret Parolassa ja Hauholla kasvattanut The Holy kärvisteli monen muun bändin tavoin läpi kaksi koronavuotta ilman kunnon kiertuetta.

Nyt keikkaputki on viimein auennut, ja yhtye esiintyy kesän aikana yhdellätoista festivaalilla, joista valtaosa on Euroopassa. The Holy palasi vastikään Hollannista ja edessä on keikkoja Saksassa, Unkarissa ja Liettuassa. Suomessa bändi nähdään Helsingissä ja Turussa heinäkuussa.

– Bändi on taas tuntenut elävänsä, kun on löytänyt itsensä puoli viideltä aamulla Helsinki-Vantaan lentoasemalta. On hienoa päästä keikoille, jotka ovat iso osa identiteettiä. Oma totuttelunsa siinä taas pitkästä aikaa on, kitaristi Pyry Peltonen tuumailee.

Oppia ikä kaikki

The Holy julkaisi odotetun kakkosalbuminsa Mono Freedom 2. lokakuuta 2020. Levy sai kriitikoilta ja faneilta innostuneen vastaanoton, mutta markkinointimahdollisuudet sulivat lähes olemattomiin.

– Kyllähän se vähän piippuun varsinkin Euroopassa, kun promootiosta suurin osa tehdään live-esiintymisten kautta, Peltonen sanoo.

Yhtyeeltä peruuntui tai siirrettiin kahden vuoden aikana 70 keikkaa.

– Bändinä olemme kuitenkin oppineet tänä aikana musiikillisesti paljon, mutta kieltämättä tuntuu siltä, että jotain jäi saavuttamatta.

Tavaramerkkitalo

Loppukesästä yhtye suuntaa levyntekoon Tyrvännön kylätalolle, jossa myös kaksi edellistä albumia on pääosin äänitetty.

– Siitä talosta on tullut osa levyntekoprosessia, etenkin kitaroiden osalta, ja monet bändit ovat sitä meidänkin jälkeemme käyttäneet. Puitteet ovat erinomaiset, ja ihmiset, jotka sitä pyörittävät, ovat hyvin mukavia, Peltonen kiittelee.

Tyrvännöstä on tullut yhtyeelle eräänlainen tavaramerkkipaikka, jolla on oma vaikutuksensa lopputulokseen.

– Kylätalo on tila ja mielenmaisena, jossa on rauha tehdä ja luoda. Siellä on helppo keskittyä musiikkiin.

Metsästys jatkuu

Uusi levy julkaistaan ensi vuoden puolella, mutta tarkempaa ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon.

– Aikataulu on aina monen tekijän summa. Nyt teemme pohjatöitä, ja kun punainen lanka löydetään, asioita alkaa tapahtua nopeasti.

The Holya on luonnehdittu yhdeksi suomalaisen indie- ja alternative rockin keulakuvista, joka nousi Mono Freedomilla aivan uudelle tasolle.

Tulevalla levyllään bändi on Peltosen mukaan palaamassa alkulähteilleen.

– Jatkamme soundin metsästämistä ja yritämme saada live-energiamme välittymään myös kuunneltavassa muodossa.