Thelma ja Louise teatteriretkellä – Sielunsiskosten ystävyys alkoi dramaattisella työpäivällä

Kaupunkiuutisten teatterikisan vieraina olivat viime viikolla vantaalainen Soile Solmela ja hämeenlinnalainen Riitta Ulpovaara.

Naiset tutustuivat pääkaupunkiseudulla 30 vuotta sitten.

– Minulla oli pieni vaateliike, jossa Ritu kävi ensin asiakkaana ja tuli sitten minulle töihin. Siitä se ystävyys alkoi, Solmela kertoo.

Ulpovaaran ensimmäisessä työpäivässä oli hiukan dramatiikkaakin, jota naiset nyt muistelevat hymyssä suin. Aloitteleva myyjä joutui ensin myymälävarkaiden huijaamaksi ja kaiken huipuksi myöhästyi vielä bussistakin.

– Sieltä hän soitti pysäkiltä ja itki ja parkui puhelimeen. Minä häntä kovasti rauhoittelin, että tällaista aina välillä sattuu.

Terveesti villejä

Ystävykset olivat Ulpovaaran mielestä nuorina vähän kuin 1990-luvun alun hittielokuvasta tuttu kaksikko Thelma ja Louise.

– Mitään laitonta tai hirveän hurjaa emme tietenkään tehneet. Olimme terveellä tavalla villejä ja osasimme nauttia nuoruudesta, Ulpovaara sanoo.

– Minä olin ollut vähän sellainen kotona kyhjöttäjä, jonka Soile vei sitten ulos ja ihmisten ilmoille. Toisaalta hän oli meidän ystävyydessämme aina myöskin se järjen ääni, joka Louise oli Thelmalle.

Naisilla on hyvin samanlainen maku heillä on lähes kaikissa asioissa. He arvelevat, että voisivat tehdä toistensa puolesta vaikkapa tilauksen ravintolan ruokalistalta ja osua aina oikeaan.

Heitä luullaankin usein siskoksiksi.

– Meitä yhdisti liikunnallisuus ja kävimme usein myös lavatansseissa. Matkustelimme myös paljon, kylpyläreissuja tehtiin lasten kanssa ja käytiin ulkomaillakin, naiset kertovat.

Yhteisen ystävyyden aikana elämässä on ehtinyt tapahtua paljon, mutta apu ja tuki on aina ollut lähellä.

– Vaikka olemmekin aikamoisia höpöttäjiä, niin kyllä 30 vuoteen on mahtanut aika monta syvällistä keskustelua, Solmela tuumaa.

Biisit ulkomuistissa

Ulpovaara on vielä tuore hämeenlinnalainen, sillä hän muutti kaupunkiin vuonna 2018.

– Olin jo pitkään havitellut muuttoa tänne, eikä minulla ole kuin ylistävää sanottavaa. Olen kuitenkin työn puolesta ollut paljon Helsingissä ja tavannut Soilea siellä, joten nyt tuntui erityisen ihanalta saada hänet tänne. Asun Verkatehtaan nurkilla ja olen saanut täältä paljon uusia ystäviä.

Illan esityksessä kuultava Leevi and the Leavingsin musiikki oli molemmille teatterivieraille entuudestaan hyvinkin tuttua.

– Kappaleissa on tarttuvat melodiat ja sanoitukset ovat koskettavaa arkirealismia. Teksteillä on todella merkitystä ja lauluissa on tarina, he pohdiskelevat.

Solmela tunnustautuu aikamoiseksi “biisikärpäseksi” ja uskoo osaavansa monien kappaleiden tekstit ulkoa.

Hämeenlinnan Uuden Kesäteatterin Mitä kuuluu Marja-Leena? täytti kaikki odotukset.

–Esitys tempaisi mukaansa ja piti otteessaan intensiivisesti. Ei tylsää hetkeä eikä vilkuilua kelloon, naiset kiittelivät palautteessaan.

– Tarina oli rakennettu lauluihin hienosti. Ja niin hyvät esiintyjät, oli ilo kuunnella ja katsella heitä.