Tiedätkö Parolantien joulupukin, joka heiluttelee aattoaamuna ohikulkijoille? – Nyt Tauno Luoma haastaa muutkin leikkimieliset ilahduttamaan kanssaeläjiä

Moni tietää, että joulupukin voi varmasti tavata jouluaattoaamuna Pullerinmäessä. Tarkemmin ottaen Parolantie 53:n kohdalla.

Hämeenlinnalainen Tauno Luoma on uskollisesti pukenut joulupukin nutun päälleen, sytyttänyt valkean myrskylyhtyyn, ottanut kepin ja ollut muka vanha sekä heikko ja lähtenyt ulos Parolantielle heiluttelemaan ohi ajaville autoilijoille.

Luoma nauraa, että nyt hän on jo oikeasti vanha, 84-vuotias. Enää ei siis tarvitse leikkiä ikämiestä.

Nyt on 20. vuosi, kun Luoma ilahduttaa kaupunkilaisia joulupukkina.

Tänä vuonna se on entistäkin merkityksellisempää, sillä useassa perheessä joulupukki ei pääse lainkaan käymään koronarajoitusten vuoksi.

– Se on sydämen ääni, joka sanoo, että ilahduta ihmisiä. Se ilo, minkä saan itselleni ihmisten kokemasta ilosta, on se juttu.

Joulu tulee sydämestä

Joulupukki on Parolantien varressa aattoaamuisin kello 9–11. Alkuvuosina hän oli puolille päiville saakka, mutta nykyään liikenne hiljenee kello 11 jälkeen.

– Siellä kannattaa olla silloin, kun ihmiset kulkevat.

Luoman mukaan joku voi ajatella, että hänellä on jäänyt pää pahasti oven väliin, kun hän siellä seisoskelee joulupukin asu päällä.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä. Homma on hauskaa, kun niin moni ohikulkija ilahtuu joulupukin nähdessään. Autoilijat hiljentävät, ottavat kuvia ja heiluttavat pukille takaisin. Hymy on korvissa sekä pukilla että autoilijoilla.

– Jotkut jopa pysähtyvät kuvaamaan ja tulevat juttelemaan. Tänä vuonna se ei kuitenkaan ole hyvä ajatus.

Moni on suhtautunut tähän jouluun epäillen. Sää on mitä on ja korona varjostaa monen joulunviettoa. Luoman mukaan joulu tulee tänäkin vuonna poikkeusoloista huolimatta.

– Se tulee sydämestä. Vaikka se pukki seisoo siellä vesisateessa, eikä voi tulla kotiin, on se sama joulu silti sydämessä.

Pukki haastaa muut mukaan

Tauno Luoma sanoo, että joulupukkeilu olisi jo nuorempien hommaa. Hän on joka vuosi pelännyt terveytensä vuoksi, että pääseekö pukkikeikalle vai ei.

– Kun halua on mennä vielä, niin kyllä minä menen. Siitä saa niin hyvän joulumielen.

Tänä vuonna Luoma haastaa kaikki innokkaat mukaan ilahduttamaan ohikulkijoita katujen varsille.

– Jos vain on joulupukin tai tontun vaatteet, niin kannattaa kokeilla. Kello 9–11 on hyvä aika. Silloin vielä ihmiset käyvät viimeisiä kauppareissujaan ja kulkevat. Toivoisin todella, että saisin kavereita tähän hommaan. Saa Parolantiellekin muita tulla.

Polkkaava pukki

Aikoinaan muutamat ihmiset veivät Luoman melkein väkisin kotiinsakin pukkivierailulle. Pyyntöjä tulee yhä edelleen, mutta niistä joulupukki kieltäytyy.

– Ikä tulee vastaan.

Kohtaamisista tulee hyvä mieli. Häntä ovat tulleet jututtamaan niin intialaiset kuin japanilaisetkin turistit. Kenraalikin on käynyt kättelemässä ja kiittelemässä.

– Vapaaehtoishommat ovat aina olleet lähellä sydäntäni.

Nuorempana Luoma teki paljonkin pukkikeikkaa. Hän muistaa hyvin, kuinka kävi kerran Urjalan säästöpankin joulujuhlassa. Hän kuuli jo oven taakse, kuinka joku pohti, että kukakohan pukki on tänä vuonna. Kun joulupukki avasi oven, kuuli Luoma nimensä sanottavan.

– Ei siinä auttanut hämilleen mennä. Sanoin bändille, että soittakaapas polkkaa, ja hain yhtä naista tanssiin, jonka tanssitaitoiseksi tunsin. Siinä sitten tanssittiin, mutta enää pukki ei ole niin vetreä, että jaksaisi polkan tahdissa hyppiä.

Mitä Luoman jouluun kuuluu, kun nuttu on riisuttu?

– Menemme vaimon kanssa tyttären luokse. He laittavat meille aina hienon joulun.

Illalla Luoma käy yleensä joulukirkossa ja hautausmailla. Tänä vuonna hän aikoo kiertää hautausmaita, kun joulukirkkoja ei järjestetä.

– Kynttilämeret ovat niin kauniita ja unohtumattomia näkyjä. Kyllä siellä voi turvallisin mielin kulkea, kun pitää etäisyyttä ihmisiin.