Tiedätkö sinä autosi renkaitten todellisen kunnon? – Rengasratsia antoi hyvät arvosanat hämäläisille, mutta sekaan mahtui myös törkeitä laiminlyöntejä

Jokasyksyinen Rengasratsia käynnistyi viime viikon maanantaina Hämeenlinnassa Harvialantiellä ja jatkui Tervakosken Vähikkäläntiellä.

Poliisi ja Autorengasliiton paikallisten jäsenliikkeiden edustajat pysäyttivät päivän aikana 154 autoa, joista mitattiin renkaiden urasyvyydet. Lisäksi kuljettajilta kysyttiin heidän omaa käsitystään renkaiden kunnosta.

Arviot yläkanttiin

Lähes kaikki vastaajat arvioivat renkaidensa olevan hyvässä tai tyydyttävässä tikissä.

– Ihmisten arviot ovat ehkä aavistuksen todellisuutta parempia, eikä kukaan tietenkään sano ajavansa sakkorenkailla, Rengasratsian aluevastaava Teija Vekka kertoo.

Pääsääntöisesti kuljettajien arvosanat renkailleen osuivat oikeaan myös mittaustulosten perusteella.

– Renkaat olivat ihan hyvässä kunnossa ja niissä oli enimmäkseen pintaa 4–6 mm väliltä. Yksittäisiä sakkorenkaita löytyi. Muutamilla kuljettajilla ei ollut mitään käsitystä renkaidensa kunnosta.

Päivän pahin sibelius

Vähikkäläntiellä pysäytettiin iltapäivällä auto, joka sai testaajien otsat ryppyyn.

Ajoneuvon alla on talvirengas, josta on revitty nastat pois. Kulutuspinta on täysin sileä ja rengas niin kulunut, että kudokset ovat osittain näkyvissä.

– Tuollainen osoittaa täydellistä piittaamattomuutta ja nyt kuljettaja saa siitä maksaa, Vekka tuumaa.

Vekan mukaan ratsiat ovat neuvontahenkisiä. Niissä jaetaan Ratsaa renkaasi ajoissa -esite, urasyvyysmittari ja työkäsineet.

Tällä kertaa poliisi joutui kuitenkin kirjoittamaan sakon tai antamaan suullisen huomautuksen muutamille.

– Poliisi puuttui myös muihin asioihin, kuten pimeisiin ajovaloihin, rikkoutuneeseen tuulilasiin, maksamattomiin ajoneuvoveroihin tai promillemittarin värähdykseen.

Katsastus voi yllättää

Renkaan kestoaikaa ei voida luotettavasti arvioida esimerkiksi kilometrimäärällä. Niiden kulumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten ajotapa, kelit, ilmanpaineet ja ohjauskulmat.

– Ihmiset ajavat renkaansa yllättävän loppuun, vaikka pelkäävät vesiliirtoa. Se on aika ristiriitaista, Vekka pohtii.

– Katsastuksessa tulee sitten monesti yllätyksiä, kun auto meneekin ajokieltoon.

Loppuviikosta Kanta-Hämeen Rengasratsia kävi vielä Riihimäellä. Ratsian toteuttivat poliisi sekä Autonrengasliiton Hämeenlinnan jäsenliikkeet Vianor, Euromaster, Best Drive ja Rengas-Vekka Oy Rengascenter.

Kovia faktoja Suomessa ajetaan vuodessa 28 kuolonkolaria huonokuntoisten renkaiden takia. Renkaista johtuvien onnettomuuksien syyt: 47 prosenttia: huonokuntoiset renkaat. 31 prosenttia: keliin tai ajoneuvoon sopimattomat renkaat. 13 prosenttia: väärät ilmanpaineet. 10 prosenttia: muu rengasriski. Yli puolet autoilijoista ei tiedä, kuinka hyvä- tai huonokuntoisilla renkaille he ajavat. Muistilista autoilijalle Turvasuosituksessa kesärenkaiden urasyvyys ajokelillä on vähintään 4 millimetriä. Varusta autosi ajokeliin sopivilla renkailla. Tarkista rengaspaineet vähintään kerran kuukaudessa. Muista, etteivät hyvätkään renkaat auta, jos kuljettaja ottaa riskejä. Voit palauttaa vanhat renkaasi veloituksetta kierrätykseen. Näin pidät huolta ympäristöstä. Lähde: Rengasratsia 2021 kampanja