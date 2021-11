Tiiriön Soppi on ensimmäinen laatuaan koko Suomessa – Uudessa kierrätysputiikissa ostoskärrytkin ovat uusiomateriaalista

Hämeenlinnan Tiiriössä avautui viime keskiviikkona Suomen Punaisen Ristin ensimmäinen Soppi-kierrätysputiikki.

– Tämä on aivan uusi konsepti, SPR:n Soppi-ketjun liiketoimintajohtaja Satu Mustajärvi kertoo avajaispäivänä.

Sopin kaltaiselle kierrätysliikkeelle on ollut SPR:n kartoituksen mukaan Hämeenlinnassa selkeä kysyntä.

– Talousalue on riittävän suuri ja sijainti 3-tien varrella on sopiva. Ihmiset haluavat lahjoittaa käyttökelpoista tavaraa. Meidän kautta tuote saa arvoisensa uusiokäytön.

Yhteistyötä paikallisesti

Sopissa yhdistyvät sekä kiertotalous- että sosiaalinen näkökulma. Kierrätysmyymälä tekee yhteistyötä muun muassa Hämeenlinnan kaupungin, paikallisten oppilaitosten sekä Kiertokapulan kanssa.

– Tämä Tiiriön liike työllistää yhteensä seitsemän henkeä, joista osa on esimerkiksi työkokeilussa.

Viranomaisyhteistoiminnan kautta apua pystytään kohdentamaan tarvitseville.

Kierrätystä kautta linjan

Kiertotalousajattelu on pyritty huomioimaan kautta linjan. Muun muassa myymälän ostoskärryt on valmistettu kierrätysmuovista ja kalusteet ovat kierrätystavaraa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

– Meillä on, ja myös edelleen etsimme, yhteistyökumppaneita, jotka voivat jatkokäyttää meille kelpaamattoman tavaran.

Lisäksi myymälästä löytyy tietoa paikallisista pienyrityksistä, jotka käyttävät kierrätystavaraa materiaalinaan tai korjaavat rikkinäisiä, sekä tietoa Karanojan kaatopaikan aukioloajoista.

Paikallista lahjoitustavaraa

Myynnissä on lahjoitustavaraa pääasiassa Hämeenlinnasta ja lähialueilta.

– Tarjolla on kaikkea ehjää, puhdasta kodintavaraa. Täällä on aika paljon vaatteita, astioita, vapaa-ajan- ja lastentuotteita sekä huonekaluja.

Tavarat on aseteltu myymälään selkeästi tuoteryhmittäin.

– Siitä on tullut hirveän paljon kiitosta siitä, että meillä on selkeät tasarahahinnoittelut.

Kiireetöntä kohtaamista

Asioiminen on haluttu tehdä mahdollisimman helpoksi.

– Kun tähän ajaa, parkkipaikka on suoraan edessä ja isossa tuulikaapissa on kaksi lavahäkkiä, ja takana on lastaussilta isoille tuotteille, niin lahjoittamista kuin ostamista varten. Myös Hämeenlinnan palvelut ja kierrätyspisteet ovat lähellä.

Sopissa pyritään kiireettömään ihmisten kohtaamiseen.

– Vanhoihin tavaroihin liittyy usein tarinoita ja moni asiakas haluaa jutella. Täällä on aina joku vastaanottamassa tavaroita ja tämä on myös rauhallinen piste tutustua tuotteisiin.

Tuotto piirien hyväksi

Hämeenlinnan Soppi-kierrätysmyymälän tuotosta 75 prosenttia menee SPR:n Hämeen – ja Varsinais-Suomen piirien alueellisen toiminnan hyväksi ja loput katastrofirahastoon.

– Suunnitteilla on konseptin laajentaminen ketjuksi. Tarkoitus on rakentaa seuraava Soppi Varsinais-Suomen alueelle.

Hämeenlinnassa myymälän on tarkoitus myös lisätä SPR:n näkyvyyttä alueella.

– Haluamme, että ihmiset osaavat kysyä apua ja tulla autettaviksi.