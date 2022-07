Toimittajalta: Mitä huonolle asiakaspalvelulle on tapahtunut? – Rautakauppaankaan ei voi enää mennä masokistisen kokemuksen toivossa

Lähikaupan myyjä hymyili minulle ja toivotti hyvää viikonloppua. Eikä ollut ensimmäinen kerta.

Olen ollut huomaavinani, että hämäläisessä palvelukulttuurissa on tapahtunut selvä muutos. Havaintojeni mukaan tämä koskee erityisesti nuorempaa sukupolvea.

Takavuosina minusta tuntui, että erilaisissa liikkeissä parikymppiset myyjät vain toljottivat lasittunein katsein tai tunsivat suorastaan jotain fyysistä kipua, kun tällainen puutarhatonttu saapasteli kaupan ovesta sisään.

Nykyään saan monesti yllättyä, kun nuori palveluammattilainen käyttäytyy iloisesti ja kohteliaasti laittaen vähän huumoriakin peliin.

Saattaahan tällainen muutos johtua myyjien koulutuksesta tai kiristyvästä kilpailusta, mutta haluaisin uskoa, että takana on jotakin muutakin. Avarakatseisempia asenteita ja ihmisystävällisyyttä. Jotakin ajatuksen tynkää siitä, että ihmisiä me olemme kaikki. Jos tämä on minun pilvilinnani, antakaa minun elää siinä.

Mikäli sattuu vanhan liiton tylyä asiakaspalvelua jostakin syystä haikailemaan, toki siihen löytyy mahdollisuus muutamilla vielä miesvaltaisilla aloilla. Rautakauppaan ei enää nykyään kannata mennä masokistisen kokemuksen toivossa, koska sielläkin hymyillään.

Kohtalaisen varma nakki on lähteä ostamaan jotakin, mikä liittyy autoiluun tai erilaisiin bensalla käyviin koneisiin.

Näissä ympyröissä saatat vielä kohdata vanhan liiton asiakaspalvelijan, eli myyjän, joka ei halua myydä sinulle yhtään mitään. Parhaassa tapauksessa saat kyllä haluamasi artikkelin, mutta tunnet olosi jollain lailla joko typeräksi tai nöyryytetyksi.

Olen monesti ihmetellyt, mikä on tällaisen miltei kaavamaisen krouvin kohtelun takana. Ehkäpä kyseessä on joku suojautumismekanismi sitä mahdollisuutta kohtaan, että ostoksille on tullut varsinainen mulkvisti.

Kyllä asiakkaidenkin pitää osata käyttäytyä. Olin kerran lontoolaisessa pubissa, jossa baarin nuori naismyyjä ei suostunut antamaan äveriään oloiselle miehelle kaljaa, koska kyseinen asiakas ei sanonut “please”.

Ukkeli tuijotti myyjää hetken ja paineli ovesta ulos. Koko pubi antoi naiselle aplodit.