Toimittajalta: Hämeenlinnan keskustan liikenteen suunnittelu ei ole helppo rasti – Tilaa kaduilla ei ole yhtään sen enempää kuin ennenkään

Hämeenlinnan keskustan liikennejärjestelyt on hankala yhtälö, johon ei tunnu oikein löytyvän kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua.

Viime viikolla kaupunki pohti keskustan liikenteen tulevaisuutta verkossa järjestetyssä ajatushautomossa, johon asukkaatkin saivat osallistua.

Kaupungin palkkaamat konsultit ehdottavat, että koko ruutukaava sekä Hämeensaaren alue olisivat “hitaan liikkumisen alueita” (HäSa 6.10.).

Kävelylle ja pyöräilylle pitäisi saada tilaa, viihtyisyyttä unohtamatta, ja keskustan pitäisi olla saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla.

Konsulttityön ideana oli “määrittää eri kulkumuodoille ja kaduille oikea rooli”.

Yhtenä vaihtoehtona väläyteltiin niin sanottuja hidaskatuja, joilla nopeusrajoitus olisi 30 kilometriä tunnissa. “Hitaus” saavutettaisiin muun muassa erilaisilla rakenteilla ja päällysteillä.

Nythän on niin, että esimerkiksi keskustan kivijalkamyymälät ovat pitäneet yhtenä elinehtonaan sitä, että asiakkaat pääsevät liikkeen läheisyyteen autolla.

Hokemassa on totuuden siemen. Esimerkiksi itselleni pysäköinti on juuri se pointti, jonka perusteella valitsen, missä asioin. Henkilökohtaisesti shoppailen mieluummin kauppakeskuksessa tai Tiiriössä kuin torin laidalla, koska edellisissä pysäköinti on ilmaista sekä helppoa.

Toisaalta keskustassa ei ole kunnollista pyöräilyväylää, joten sellainenkin pitäisi saada.

Tilaa kaduilla ei kuitenkaan ole yhtään sen enempää kuin ennenkään.

Polkupyöräilijät , autoilijat, kävelijät ja joukkoliikenne olivat ne kulkumuodot, jotka ylipäänsä mainittiin.

Heräsi kysymys, onko näitä nykyisiä sähköhärpäkkeitä miten huomioitu, kun liikennettä nyt suunnitellaan uusiksi. Ne vaikuttavat kuitenkin tulleen jäädäkseen, ja meno on välillä aika villiä, kun niillä suhataan milloin missäkin.

Keskustan liikenteen suunnittelu ei ole helppo rasti, ja todennäköisesti joku on aina tyytymätön. Eipä käy kateeksi niitä, jotka tuota palapeliä joutuvat rakentamaan.