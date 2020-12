Töllötä kotona: Vaikuttava ja koskettava Tuntematon sotilas – Kolmas versio päivittää ikonisen tarinan tämän päivän katsojille

Väinö Linnan Tuntematon sotilas (1954) on ikoninen romaani. Se tunnetaan, vaikka sitä ei olisi luettu. Teoksen kolmas elokuvasovitus (2017) herätti keskustelua koko filmauksen ajan ja siitä on varmat mielipiteet, vaikka sitä ei olisi nähnyt. Osa keskustelee ohjaajan persoonan lävitse.

Suosittelen elokuvan katsomista, sillä se päivittää tarinan tämän päivän katsojille. Aku Louhimiehen ohjaus ja Jari Olavi Rantalan käsikirjoitus kunnioittavat toki alkuperäistä tarinaa, mutta syventävät sitä ja tuovat vielä vahvemmin sodan vakavuuden. Myös henkilöhahmojen karikatyyrimäisyys on tippunut pois. Upeassa kuvauksessa, niin maisemissa kuin miesten kasvoilla, loppua kohden synkkyys syvenee. Lavastus ja musiikki syventävät kokonaisuutta.

Roolisuoritukset, erityisesti Eero Aho Rokkana, Jussi Vatanen Koskelana ja Aku Hirviniemi Hietasena vakuuttavat, kuten kaikki roolisuoritukset. Samuli Vauramon Lammio on lähempänä todellista Lammiota kuin kukaan aiemmin. En ymmärrä valitusta, että Tuntematon sotilas on miesten elokuva ja missä ovat naiset. Naisrooleja on syvennetty, olosuhteisiin nähden naiset ovat paljon esillä. Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas on elokuvaversioista ehdottomasti paras.