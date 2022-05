Tulitar MC järjestää Hämeenlinnassa naismoottoripyöräilijöille oman ajoharjoittelutapahtuman – "Näin saamme myös ne ujoimmat ja arimmat mimmit mukaan"

Moottoripyöräkerho Tulitar MC järjestää naisille suunnatun moottoripyörien ajoharjoittelutapahtuman Hämeenlinnan Moreenissa ensi lauantaina 14.5. kello 12.

Tapahtuma kulkee nimellä Ruosteenpoisto – ajotaidot hallintaan. Kurssi pidetään Schenker-terminaalissa, joka sijaitsee osoitteessa Itäportintie 5.

Kouluttajana toimii hämeenlinnalainen liikenneopettaja Marko Laulainen.

Tapahtumaan on jo ilmoittautunut porukkaa, mutta mukaan mahtuu vielä.

Mitä asioita ja millaisia tilanteita siellä harjoitellaan, Tulitar MC:n presidentti Tanja Pihlavamäki?

– Kurssin tarkoituksena on palauttaa pitkän talven jälkeen muistiin turvallisen ajamisen perusteita, ja harjoitella oman prätkän käsittelyä sekä hallintaa. Ajotapahtumassa kerrataan talven jälkeen ennakoivan ajon perusteita, saadaan hyviä vinkkejä ja päästään ihan käytännössä harjoittelemaan, Pihlavamäki vastaa sähköpostitse.

Miksi haluatte järjestää naisille oman ajoharjoittelutapahtuman?

– Idea tapahtuman järjestämisestä nousi, kun kerhomimmien kanssa keskenämme pohdimme asioita, jotka ovat itsellemme haastavia talven jälkeen. Ajatusta tapahtumasta palloteltiin, kunnes siitä saatiin kunnolla koppi. Mietimme, miksi tehdä tapahtuma vain itselle, kun saman mahdollisuuden voi tarjota muillekin naismotoristeille. Siitä se ajatus sitten lähti.

Klubilaiset halusivat tehdä ajoharjoittelusta matalan kynnyksen tapahtuman, sillä Pihlavamäen mukaan monelle naiselle osallistuminen miesvoittoisessa ryhmässä on kynnyskysymys.

– Vain naisille -tapahtumana saamme myös ne ujoimmat ja arimmat mimmit mukaan. Eikä haittaa, vaikka harjoituksissa ei heti onnistuisi. Pidetään tämä hyvän fiiliksen juttuna.

Kuinka monta on jo ilmoittautunut mukaan ja montako vielä mahtuu?

– Ilmoittautuneita on ihan kivasti, mutta hyvin mahtuu vielä mukaan.

Millaisella moottoripyörällä tapahtumaan voi tulla?

– Tapahtumaan voivat osallistua naiset ihan kaikenmerkkisillä moottoripyörillä. Pääasia on, että on ajokortti ja oma prätkä.

Miten tapahtuma on otettu vastaan naismoottoripyöräilijöiden keskuudessa?

– Vastaanotto on ollut huikea! Ihan selkeästi on tarvetta vain naisryhmille suunnatulle tapahtumalle. Myös koulutuksen hintaa on pidetty hyvänä. Moni on kertonut, että into osallistua vastaaville kursseille on saattanut karista nimenomaan liian kalliin hinnan vuoksi aikaisemmin. Nyt ei ole sitä ongelmaa, koska kustannus on kohtuullinen. Hieman on kuulunut soraääniä siitä, että emme ota miehiä mukaan, Pihlavamäki tuumaa.

Mikä on mielestäsi tällaisten koulutustapahtumien tärkein anti ja miksi?

– Haluamme osaltamme edesauttaa hyvää liikennekulttuuria. Ennakoivan ajon perusteita on kaikkien bikerien hyvä kerrata ajokauden alussa. Kun osaa hallita prätkäänsä yllättävissäkin tilanteissa, tuo se turvallisuuden tunnetta niin itselle kuin myös muille liikenteessä.

Suunnitelmissa on tehdä tapahtumasta jokavuotinen.

– Tapahtumalla haluamme myös luoda naisten välistä yhteisöllisyyttä ja karistaa ennakkoluuloja, joita monella moottoripyöräkerhoja kohtaan on. Olemme helposti lähestyttäviä ja rentoja mimmejä. Tapahtumasta saattaa löytyä myös uusia ajokavereita itse kullekin.

Ilmoittautumiset ajotapahtumaan viimeistään perjantaihin 13.5. mennessä sähköpostiin tulitarmc@gmail.com. Lisätietoa Tulitar MC:n Facebook-sivuilta.