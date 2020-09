Tummat pilvet ovat väistymässä teatterin yltä – Työilmapiirissä iso harppaus parempaan suuntaan

Hämeenlinnan teatterin näytökset pyörivät, työilmapiiri on parantunut ja katseet ovat jo keväässä.

Kaikista koronan tuomista haasteista huolimatta Hämeenlinnan teatteri pystyi avaamaan syksynsä Maratontanssit-näytelmällä ja alkuperäisessä aikataulussa. Näytelmä, joka meni pieleen -komediakin myöhästyi vain viikon ja saa ensi-iltansa 15. lokakuuta.

– Henkilökunta oli kuukauden lomautettuna ja kaikki suhtautuivat siihen tosi hyvin. Saimme harjoitukset joustavasti siirrettyä kesälle ja palasimme heinäkuussa takaisin töihin, taiteellinen johtaja Kari-Pekka Toivonen kertoo.

Yhteinen ponnistus

Teatteri on kokenut viime vuosina monenlaisia myllerryksiä rakenteellisista muutoksista työilmapiiriä koskeviin ongelmiin koronasta puhumattakaan. Viimeisimmän henkilökuntakyselyn perusteella tummat pilvet ovat väistyneet.

– Kyselyn mukaan työhyvinvoinnissa on tapahtunut valtava harppaus parempaan suuntaan. Itse koen, että arjessa ihmiset ovat todella motivoituneita ja tekevät hyvällä mielellä töitä, Toivonen sanoo.

Hänen mukaansa kohentunut tilanne on yhteisen ponnistelun tulos.

– Kaikki tuovat omalla tekemisellään panoksensa. On tärkeää, että ihmiset huomaavat, että heitä kuunnellaan ja he pääsevät osallistumaan teatterin toiminnan kehittämiseen. Katse on jo nyt vahvasti keväässä, jonne tuotamme kolme omaa ensi-iltaa.

Nopealla sykkeellä

Päänäyttämön esityksiin voidaan tällä hetkellä ottaa noin 120 ihmistä. Määrästä pystytään jonkun verran joustamaan, ettei esimerkiksi yksittäinen ihminen jää oman ryhmänsä ulkopuolelle. Turvavälejä kuitenkin valvotaan tunnollisesti.Toivosen mukaan ihmisillä on suuri halu tulla teatteriin ja yleisöä riittää niin paljon kuin pystytään ottamaan.

– Kovin pitkälle ei tässä tilanteessa lippuja haluta varata, joten aika nopealla sykkeellä niitä ostetaan. Teatterikokemus on kuitenkin samanlainen kuin aina ennenkin ja kyllä elävä kohtaaminen on tämän taiteenlajin suola ja ehdoton edellytys, Toivonen pohtii.

Vaikka taloudellinen tilanne on vaikea, Toivonen uskoo teatterin pysyvän pinnalla.

– Kyllä me tästä selviämme, jos saamme näillä nykyisillä rajoituksilla toimia. Meille on tärkeintä, että saamme tehdä teatteria. Kaikki Suomen teatterit ovat samanlaisessa tilanteessa ja marraskuussa sitten selviää, mikä on tilanne avustusten suhteen.

Ohjaus ja roolityö

Toivonen aloitti Hämeenlinnassa tammikuussa. Hän tuli kaupunkiin kohun saattelemana, kun hän joutui edellisessä johtajanpestissään Oulun kaupunginteatterissa arvostelun kohteeksi. Kun sitten vielä korona iski Suomeen maaliskuussa, taiteellisen johtajan vuotta voisi kuvailla vähintäänkin pomppuiseksi.

– Tulin tähän taloon innoissani ja koen saaneeni hyvän vastaanoton. Toimitusjohtaja Pasi Ruohosen kanssa yhteistyö lähti hyvin käyntiin. Sitten maakunta meni pariksi kuukaudeksi kiinni, joten oli alettava kylmän viileästi miettimään arjen ratkaisuja, Toivonen sanoo.

Ensimmäisen ohjaustyönsä kimppuun hän pääsee Hämeenlinnassa marraskuussa, kun Herman Kochin Illallinen-trillerin harjoitukset alkavat. Toivonen nähdään keväällä myös näyttämöllä Taru Mäkelän ohjaaman Jäniksen vuoden Vatasena.

– Odotan todella paljon, että pääsen käsiksi taiteelliseen työhön, koska minun fokukseni on siellä lavalla. Uskon siihen, että teatterilla on tässä ajassa suuri merkitys.

Lavalla annetaan kaikki

Kaupunkiuutisten lukijakilpailussa vuoden 2019 suosikkinäyttelijäksi äänestetty Johanna Reilin piti viime joulukuussa julkaistussa haastattelussa Kari-Pekka Toivosta riskivalintana teatterin taiteelliseksi johtajaksi.

Näyttelijän mielestä talon ilmapiiri on kuitenkin muuttunut positiiviseen suuntaan.

– En ole vielä varsinaista yhteistyötä Toivosen kanssa tehnyt, joten siitä puolesta en osaa sanoa. Niin taiteellinen johtaja kuin toimitusjohtaja vaikuttavat mukavilta herroilta ja keskusteluyhteys on hyvä. Ihmisillä on tällä hetkellä ehdottomasti parempi mieliala töissä, Reilin tuumaa.

Katsomossa istuu nyt vähemmän yleisöä, mutta se ei ole vähentänyt näyttelijöiden motivaatiota. Pikemminkin päinvastoin.

– Tässä ammatissa jakamisen kaipuu on suuri. Tuntuu ihan mielettömältä, mutta olemme suorastaan liikuttuneita siitä, että pääsemme tekemään työtämme. Niille ihmisille, jotka tulevat meitä katsomaan, haluamme kyllä kaikkemme antaa.