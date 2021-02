Hattulan Meemitalo täyttää jo vuoden, mutta tupareitakaan ei ole vielä juhlittu – Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Somevaikuttajien koronakupla on ollut huikea kokemus.

Hattulan Pekolassa sijaitsevassa Meemitalossa vietetään yksivuotissynttäreitä. Tosin ketään ei voida kutsua paikalle. Koronarajoitukset kun ovat edelleen voimassa.

– Tuparitkin on vielä pitämättä, Veetu Vuori sanoo.

Koronavuosi on sulkenut kahdeksikon tiiviisti 400 neliön sisään.

Idean isät eli Santeri Hänninen ja Niko Meuronen kuvailevat vuotta hulluksi ja ikimuistoiseksi kerran elämässä -kokemukseksi.

– Hauskin ja opettavaisin vuosi. Yhdessä eläessä neuvottelutaidot ovat kehittyneet, Niko Meuronen sanoo.

Kaikki ovat oppineet myös omakotitaloasumisesta.

– Lumityöt tulivat ihan yllätyksenä ja sen kyllä pihasta huomaa.

Mutta ihan mutkatonta yhteiselo ei ole ollut. Esimerkiksi siivoaminen aiheuttaa edelleen kitkaa.

Omat festarit

Kaikkien mielestä ikimuistoisin tapahtuma oli viime kevään kotifestarit, kun Gasellit tulivat Meemitaloon keikalle. Lämppärinä toimi Mr. Zeus (Miikka Launiainen), joka jäi siltä keikalta taloon esittelemään hauiksiaan ja on nyt talon virallinen jäsen.

– Mr. Zeus toi hupia lisää. Tarvitsimme tsempparia ja todella saimme jäänrikkojan, Vuori kuvailee.

Santeri Hänninen kuvaileekin Mr. Zeusta omalaatuiseksi Hessu Hopoksi, joka on myös kymmenisen vuotta vanhempi kuin muut.

Alussa talossa oli seitsemän hahmoa, mutta Mr. Zeuksen tulon jälkeen joukko on kasvanut edelleen. Uusin tulokas on tiktokkaaja Netta Eleonoora Oikkonen.

Alkuperäisistä jäsenistä kukaan ei ole saanut vuoden aikana tarpeekseen. Ainoastaan Katja Hiltunen on muuttanut yläkerrasta alakertaan, kun äijien testosteronihuurut alkoivat käydä voimille.

Lukuisia tempauksia

Festareiden lisäksi yksi vuoden hauskimmista tempauksista oli takapihan vesipuisto. 20 000 litran allas oli täynnä joulukuulle asti ja siitä tulikin sitten avanto ja lätkäkenttä.

Erilaisia tempauksia on tehty, kuten yritetty sitä, kuka on uikkareilla pisimpään lumihangessa.

Tubettajat arvioivat, että vuoden aikana videoita on tehty vähemmän, koska ne ovat vaatineet enemmän työtä. Esimerkiksi luistelukenttää jäädytettiin takapihalle kaksi viikkoa.

– Mutta somekanavat, kuten instagram ja Tiktok kukoistavat. Niitä on tehty enemmän, kun on aina joku, jonka voi pyytää mukaan, Mona Karttunen pohtii.

Joukossa on voimaa

Kommuunin tarkoitus oli saada joukkovoimaa. Kokeneimmat sometähdet Niko ja Santtu ovat opettaneet muita. Meemitalolaisten Youtube-kanavat ovatkin lähteneet hyvin lentoon.

Esimerkiksi Ellalla ja Helmillä on yli 100 000 tilaajaa ja Veetu Vuorella 50 000 tilaajaa. Vuoren parhain video on kerännyt yli 200 000 katselukertaa. Siinä kerrotaan Meemitalon salaisuuksista.

– Kyllä tämä on toiminut kuten pitikin, Vuori vakuuttaa ja sanoo jatkavansa somen tekemistä niin pitkään kuin se tuntuu kivalta.

Kommandopojat toivat rahkaa

Maailmalla somehahmojen kimppakämppiin on tehty ”iskuja”. Pekolassa tubettajat ovat saaneet olla melko rauhassa uteliailta faneilta.

– Ehkä viisi kertaa joku on tullut pimpottelemaan, Niko Meuronen laskeskelee.

Kerran, kun Veetu Vuori meni avaamaan ovea, oli siellä seitsemän kommandopipoista poikaa.

– Se vähän hätkähdytti. He sitten toivat meille Noccoa ja rahkaa, Vuori nauraa.

Asukkaiden vinkki on, että nähdään fanien kanssa sitten julkisilla paikoilla, kun se on koronatilanteen jälkeen mahdollista. Esimerkiksi Niko ja Santtu ovat koronan aikana tehneet vain muutaman live-esiintymisen. Muut keikat on peruttu.

Meemitalon vuosi on täynnä. Mitä seuraavaksi? Siitä kahdeksikko vaikenee toistaiseksi.