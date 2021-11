Turengin Papurinossa ymmärrettiin suomalaisten keräilyvimma: Käydyt kansallispuistot halutaan kerätä merkiksi kartalle – Pinssi kertoo, että kohde on plakkarissa

Kuinka monessa Suomen 40:stä kansallispuistosta sinä olet käynyt?

Eikö olisi hauska kerätä vieraillut puistot kartalle, josta näkisi heti, montako niistä on käymättä, ja missä päin Suomea ne sijaitsevat?

Näin tuntuu moni retkeilijä ainakin ajattelevan. Lähes 200 000 seuraajan Kansallispuistot tutuksi – Facebook-ryhmässä kyseltiin jo reilu vuosi sitten vinkkiä, mistä löytyisi tähän tarkoitukseen sopiva karttapohja.

Pian joku mainitsi Turengissa sijaitsevan Papurino-yrityksen puiset Suomi-kartat.

Papurinon yrittäjät Anna ja Olli Tuomela sekä Kaarlo Koivu olivat huomanneet ryhmässä käydyt keskustelut.

– Joku oli tilannut meiltä ison Suomi-kartan, johon oli liimattu kansallispuistojen kangasmerkkejä. Päätimme, että meidän pitää keksiä joku fiksu ratkaisu, Anna Tuomela kertoo.

Lopullinen niitti tuli asiakkaalta

Tuomelat olivat itse asiassa miettineet puistokartan toteuttamista jo omista lähtökohdistaan, sillä hekin olivat innostuneet koronarajoitusten aikaan retkeilemään eri kansallispuistoissa.

– Tavoitteenamme on käydä kiertämässä kaikki kansallispuistot. Kartta oli helppo ottaa asiaksi, koska halusimme itsekin sellainen. Meillä on 15 merkkiä jo plakkarissa, Olli Tuomela kertoo.

Idea oli pian valmis, mutta se odotti tuotteistamista, kunnes:

– Lopullinen niitti tuli, kun joku kysyi, saisiko meiltä Suomen kartan kansallispuistoilla. Usein se menee näin, että uusi idea pyörii päässä, ja joku kysyy vastaavaa, Olli Tuomela naurahtaa.

Pinssin paikka Evolle?

Papurinon koivuvaneriselle kartalle on merkitty kansallispuistojen lisäksi suurimmat vesistöt. Puiston nimen kohdalla on pieni reikä. Kun puisto on “plakkarissa”, siihen voi ujuttaa puisen pinssin.

Elokuussa ilmestyneestä kartasta tuli myyntimenestys ja sitä tilattiin ensimmäisenä kuukautenaan toista sataa kappaletta.

– Se on tällä hetkellä meidän suosituin tuote, Olli Tuomela kertoo.

Myydyin malli on ollut vaaleaksi petsattu M-koon (60 cm) kartta.

Hiljattain karttaan lisättiin myös tuorein kansallispuistoehdokas Salla. Sen sijaan Evo ei ole saanut vielä karttamerkintää, ellei asiakas ole sitä varta vasten pyytänyt.

– On Evo ollut mielessä, mutta emme ole toistaiseksi sitä vielä lisänneet. Asiakkaat voivat valita pohjaan 1-2 omaa kohdetta lisähintaan, ja joku on toivonut esimerkiksi kartalle Saana-tunturin, Olli Tuomela kertoo.

Kohteita ei saa olla liikaa

Ihmisten vierailukohteiden keräily- ja merkkailuinto ei rajoitu vain kansallispuistoihin.

Yritykseltä on kysytty karttaa, josta löytyisivät golf-kentät tai frisbeegolfradat. Äiti halusi pienelle lapselleen kartan, johon tämä voi merkitä reissukohteina olleet kaupungit, ja mummu karttapohjan, jossa näkyy lastenlasten asuinkunnat. Yritykset haluavat merkitä Suomen kartalle kaikki toimipisteensä.

– Ideaa voi helposti soveltaa, jos kohteita ei vain ole liikaa, Koivu sanoo.

Esimerkiksi golf-kenttien osalta Uusimaa olisi kartalla liiaksi rei’ietty, minkä vuoksi ideaa ei voi toteuttaa samalla sabluunalla.

– Kartassa on info, joka iskee ihmiseen, mutta lisäksi se on sisustustuote. Sen pitää näyttää tasapainoiselta. Kartta ei saa mennä liian tukkoon, Koivu korostaa.

Innokkaille retkeilijöille on luvassa lisäyllätys, sillä valmisteilla on myös Ruotsin ja Norjan kansallispuistokartat. Ne voi liittää osaksi Suomen karttaa.

Kuivin jaloin yli korona-ajan

Korona-ajasta yritys on selvinnyt suhteellisen hyvin, sillä liikevaihto on noussut koronasta huolimatta.

– Ilman koronaa se olisi noussut varmasti enemmän. Yrityskauppa romahti, mutta olemme saaneet verkkokaupan kautta enemmän tilauksia ja jälleenmyyjiä on tullut lisää, Anna Tuomela summaa.

Juuri ennen pandemiaa he osallistuivat messuille Saksassa ja saivat siellä useita hyviä kontakteja ja lupauksia tilauksista. Sitten iski korona, ja yritykset peruivat tilauksensa.

Koivu korostaa, että he olivat alkujaankin tietoisia siitä, että huonossa taloustilanteessa ihmiset karsivat ensimmäisenä sisustus- ja ylellisyystuotteista.

– Sen takia olemme olleet varovaisia, emmekä ole ottaneet isoja lainoja. Nyt tästä varovaisuudesta sai tietynlaisen palkinnon.

Koronatuki mahdollisti kansallispuistokartan

Yrityksen saama Business Finland -tuki mahdollisti muun muassa uusien tuotteiden kuten kansallispuistokartan tuotannon.

– Teimme ohjelmiston, jolla asiakas pystyy tilaamaan oman kaupunkikartan mistä paikkakunnasta hyvänsä. Kehitimme myös uusia ideoita. Puistokartan lisäksi tulivat karttakortit ja maamerkkikortit. Myös valaisimia on suunniteltu, Olli Tuomela listaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kaupunkikorteissa kaupunkien kartat on tulostettu tauluja pienempään kokoon. Maamerkkikorteista löytyy kaupungin tunnettu maamerkki.

Anna Tuomelan mukaan yritykset ovat pikkuhiljaa heräilleet, ja muun muassa heinäkuusta lähtien amerikkalaiset jälleenmyyjät ovat tilanneet yrityksen joulukoristeita.

– Seuraavaksi meidän pitäisi ottaa se askel, että palkkaamme työntekijän ja markkinoimme isosti, Olli Tuomela pohtii korona-ajan jälkeistä tulevaisuutta.

