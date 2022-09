Turenkilaisesssa second hand -liikkeessä näyteikkunan sisältö vaihtuu päivittäin – "Tämä on kivaa, sosiaalista touhua"

Janakkalalaiset ystävykset Pirkko Id ja Sinikka Keskinen pitävät Sindi-putiikkia Turengissa jo kolmatta vuotta.

Naisten ideana on kierrättää laadukkaita naistenvaatteita, asusteita ja kenkiä.

Valikoima elää sen mukaan, mitä putiikkiin tuodaan myytäväksi. Tällä hetkellä tarjolla on myös tauluja, paikallisen kutojan valmistamia uusia design-mattoja, sekä moottoripyöräilijän varusteita aina kypärää myöten.

– Meillä on jonkin verran vaatteita myös miehille ja pojille, naiset vinkkaavat.

Paikka vaihtuu tarpeen mukaan

Pop up -tyyppisen second hand -putiikin paikkaa on ollut helppo vaihtaa tarpeen mukaan. Tänä keväänä liike avautui osoitteessa Kauppakuja 2.

– Olimme viime vuonna samalla kujalla parin rakennuksen päässä, mutta palasimme tähän, koska sijainti on keskeisempi, Keskinen kertoo.

Naiset ovat järjestäneet tiloissa myös toimintaa. Viime vuonna he pitivät kaksi muotinäytöstä, joissa mannekiineina toimivat vapaaehtoiset.

– Näytöksissä oli mukana kolme erikokoista mallia. On ihan eri asia nähdä vaatteet jonkun päällä.

Yhteisöllinen kohtauspaikka

Kolmen vuoden aikana putiikista on tullut yhteisöllinen kohtauspaikka.

– Tämä on kivaa, sosiaalista touhua, Keskinen kehuu.

Monet tapaavat putiikissa tuttuja ja ovat toistensa makutuomareina.

– Ja jos ei sopivaa löydy, koetamme yhdessä etsiä vaihtoehtoa, mutta tänne voi poiketa, vaikkei mitään ostaisikaan, Id tuumaa.

Myös asiakaskunta on tullut tutuksi. Osa tulee ostoksille jopa Hämeenlinnasta asti.

– Meillä on onneksi myynnissä monen näköistä ja kokoista, ja kun sopiva vaate löytyy, on se todella palkitsevaa, Id kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kierrätysvaatteiden kaupassa monen asian pitää osua kohdilleen, jotta ostopäätös syntyy:

– Emme koskaan tiedä etukäteen, mitä meille tulee myyntiin, ja kun vaatetta on vain yksi kappale, sen pitää olla myös sopivan kokoinen, Keskinen valaisee.

Jos vaate on muuten mukava, mutta vaatii pientä fiksausta, onneksi kujalta löytyy osaava ompelija.

Näyteikkunasta miltei tavaramerkki

Näyteikkunasta on tullut putiikille suorastaan tavaramerkki, sillä sen sisältö vaihtuu vähintään kerran päivässä – ellei useamminkin.

– Näyteikkuna on todella tärkeä meille ja sitä on kiva tehdä, Id kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tavara vaihtuu melko tiheään.

– Tänä vuonna meillä on ollut tähän mennessä myynnissä yli 50 asiakkaan vaatteita, viime vuonna kaikkiaan lähes sadan.

Laukut ja Marimekot tekevät aina kauppansa ja luonnonmateriaalit ovat haluttuja, mutta muu kysyntä vaihtelee sesongin mukaan.

– Tällä hetkellä takit ovat kysyttyjä, Keskinen kertoo.

Vaikka isot koot ovat haluttuja, myyntiin toivotaan kaikenkokoisia vaatteita.

Kriteerinä on, että vaate on laadukas, ehjä ja puhdas.

– Otamme vaatteita myyntiin ajatuksella, että “voisin itsekin tämän ostaa”, Id sanoo.

“Niin kauan kuin innostusta riittää”

Kierrätysputiikin pitäminen on aiemmin pankkialalla työskennelleille naisille puhtaasti harrastus.

– Kauppa on käynyt vaihtelevasti. Sen verran saadaan, että saamme vuokrat maksettua. Pääasia on, että kun hyvä tavara kiertää, edistämme kiertotaloutta, Id pohtii.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Markkinointi tapahtuu pääosin Facebookin kautta. Nyt naiset aikovat myös ensi kertaa jakaa lähialueelle pieniä mainoskortteja.

– Ilmoitamme myös aina hyvissä ajoin liikkeen ikkunassa sekä Facebookissa, jos aukioloihin tulee muutoksia.

Tänä vuonna putiikki on avoinna marraskuun puoliväliin asti.

Kuinka kauan aiotte ylipäänsä jatkaa?

– Toistaiseksi. Jatkamme niin kauan kuin innostusta riittää.