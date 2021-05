Ennakkoäänestys alkoi - Katso tästä äänestyspaikat

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26. toukokuuta ja kestää 8. kesäkuuta saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13. kesäkuuta.

Vaalit siirrettiin alkuperäisestä ajankohdasta huhtikuusta eteenpäin siinä toivossa, että koronatilanne olisi suotuisampi.

Nyt tiedetään, että tämä toive ei toteutunut, mutta nyt yritetty järjestää kaikki sen eteen, että terveysturvallisuus toteutuu äänestyspaikoilla, kertoo Hämeenlinnan keskusvaalilautakunnan sihteeri, kaupunginlakimies Christer Brännkärr.

– Tiskin edessä on suojapleksit ja vaalivirkailijoilla on maski, visiiri tai joissakin tapauksessa molemmat. Käsidesiä on saatavilla. On hyvin toivottavaa, että äänestäjä käyttää maskia, käsidesiä, maskia, huomioi turvavälit eikä äänestyspaikoille jäädä ylimääräiseksi ajaksi, Brännkärr luettelee.

– Terveysturvallisuus leimaa näitä vaalijärjestelyjä. Oikeusministeriö ja THL ovat pyrkineet kaikin tavoin ohjeistamaan kuntia, että ihmiset uskaltaisivat tulla äänestämään eikä äänestäminen ainakaan pahentaisi pandemiatilannetta.

Mahdollisuus äänestää ulkona

Oikeusministeriön ja THL:n laatimissa äänestyspaikkojen ohjeissa painotetaan kahden metrin turvaväliä. Tämän takaamiseksi Hämeenlinnassa on vaihdettu ennakkoäänestyspaikkoja aiemmista vaaleista väljempiin tiloihin.

Kauppakeskusten sijaan äänestyspaikkoja on järjestetty muun muassa urheiluhalleihin. Lisäksi sisälle äänestämään otetaan kerralla ihmisiä niin, että turvavälit toteutuvat. Jonottaminen tapahtuu ulkona.

Hämeenlinnan uimahallilla on järjestetty mahdollisuus äänestää ulkona kahtena torstaina 27.5. ja 3.6. kello 15–18. Tämä on erityisesti riskiryhmiin kuuluvia silmälläpitäen.

Osana koronatoimenpiteitä ennakkoäänestysaikaa on myös pidennetty kahteen viikkoon.

Jos ennakkoäänestykseen ei ehdi tai pääse, ja varsinaisena vaalipäivänä tuntee hengitystieoireita tai on omaehtoisessa karanteenissa, on tällaisessa tilanteessa varauduttu mahdollisuuteen antaa ääni ulkona äänestyspaikan pihalla.

Näissä tilanteissa tulee ottaa etukäteen yhteys kaupungin vaaliviranomaisiin tai soittaa äänestyspaikan ovessa olevaan puhelinnumeroon.

Vaalitoimitsijoita tavallista enemmmän

Koronatilanteen vuoksi Hämeenlinnassa on varauduttu myös niin, että sairaustapausten tai karanteenien vuoksi vaalitoimitsijoita on nyt rekrytoitu tavallista enemmän.

Lisäksi varsinaisena vaalipäivänä vaalilautakunnille on tarjottu mahdollisuutta saada apuvoimia esimerkiksi oville valvomaan, että äänestyspaikkaan sisälle ei tule kerralla liikaa ihmisiä ja turvavälit toteutuvat. Tällaista toimintaa ei ole aiemmissa vaaleissa tarvittu, mutta nyt sekin on otettava huomioon.