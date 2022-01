Oman elämäni sävelet tarjoaa matalan kynnyksen musiikkitoimintaa muistisairaille – "Kappaleiden pitää olla tuttuja, sillä moni muistaa laulujen sanoja ulkoa"

Muistisairauteen sairastuneilla musiikki voi helpottaa ahdistusta, lievittää kipua ja nostaa mieleen jo unohtuneita asioita sekä tuottaa iloa.

Muistisairas ei kuitenkaan välttämättä enää osaa itse hakeutua musiikin äärelle tai laittaa lempilevyään soimaan.

Tätä silmälläpitäen Kanta-Hämeessä käynnistyi syksyllä Oman elämäni sävelet -hanke, jonka vetäjät Milka Lintinen ja Anita Aronen kannustavat läheisiä ohjaamaan muistisairaita mukaan ryhmiin, sekä pienillä arjen teoilla lisäämään musiikkihetkiä muistisairaan elämään.

Koronatilanteesta johtuen useimmat tammikuussa alkavat ryhmät järjestetään netin välityksellä etäryhminä ja videoituna laulu- ja soittotuokioina.

Syksyllä muutama musiikkiryhmä ehti kokoontua Hämeenlinnassa, Tammelassa ja Turengissa.

Millaista palautetta syksyn ryhmistä on tullut, hankevastaava Milka Lintinen?

– Päällimmäisenä oli huomio, että muistisairauteen sairastuneet ovat olleet todella innostuneita ja toimintamme on muutenkin herättänyt suurta kiinnostusta.

Ketkä kaikki ovat olleet hankkeesta kiinnostuneita?

– Kun hanke alkoi, meille tuli laaja-alaisesti yhteydenottoja muilta toimijoilta ja eri oppilaitoksilta, myös maakunnan ulkopuolelta, ja muistiyhdistyksissä käyvät ihmiset ovat kyselleet kovasti, koska päästään taas musisoimaan.

Missä kaikkialla aiotte ryhmiä vetää?

– Tavoitteena on käydä eri puolilla Kanta-Hämettä.

Millaisissa tiloissa vedätte ryhmiä?

– Olemme saaneet käyttöömme tiloja seurakunnilta, järjestöiltä, kunnilta ja säätiöiltä. Hämeenlinna on ainoa paikka, jossa meillä on käytettävissä oma tila Muistiyhdistyksen toimistossa. Hämeenlinnassa Vanhusten Asuntosäätiön kanssa on myös suunnitteilla toimintaa, mutta vielä emme ole päässeet sitä aloittamaan.

Millaista tämä musiikkitoiminta on?

– Toiminta on yhteislauluun pohjautuvaa, osallistavaa ja muistisairaille räätälöityä. Jaamme esimerkiksi rytmisoittimet, joiden kanssa muistisairaskin selviää. Kappaleiden pitää olla tuttuja, se on tosi keskeistä, sillä moni muistaa sanoja ulkoa.

Toimintaan kaivataan myös vapaaehtoisia mukaan. Mitä vapaaehtoisilta edellytetään?

– Sitten kun ryhmät saavat taas kokoontua, jos muistisairas ei uskalla lähteä kotoa, niin tarvitaan toinen ohjaamaan paikalle. Lisäksi kahvinkeittäjille ja apuryhmäohjaajille sekä säestäjille on tarvetta.

Onko tällainen musiikkihanke miten uusi idea?

– Musiikki- ja lauluryhmiä on muistiryhmissä ollut ennenkin ja muistiasiantuntija Marko Mustiala on pyörittänyt yhdistyksessä Aivoviikon musiikkikampanjaa ja musiikkivisailuja. Hanke ei ole ideana uusi, mutta nyt sille järjestyi rahoitus.

Kevään toiminta käyntiin etänä

Kevät käynnistyy 17.1. Muistojen sävelet -illalla, jossa muistellaan 1950-lukua etäyhteyksien välityksellä.

Kokoontumisrajoitusten helpottaessa illat toteutetaan Hämeenlinnassa Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen tiloissa.

Keväällä on luvassa myös musiikkiluentoja etäyhteyksin.

Lisäksi Hämeenlinnassa on alkamassa Muistipelimannit-ryhmä, sekä Soivat muistot -lauluryhmät Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Janakkalassa. Tulossa on myös muistiystävällinen kuoro ja lavatanssit.

Vapaaehtoistoimintaan tarjotaan perehdytystä ja myöhemmin koulutusta. Myös muistisairas voi toimia vapaaehtoisena. Kiinnostuneiden kannattaakin ottaa heti yhteyttä hankkeen työntekijöihin.