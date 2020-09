Tuulia Iso-Tryykäri luo kasvottomia omakuvia – "Maalaukseni saavat itkettää tai naurattaa ja niissä saa nähdä kantaaottavuutta"

Taiteilijan kasvot kätkeytyvät teipin, paperin, takin, kankaan ja suojahanskojen taakse. Galleria Kone on täynnä kuvataiteilija Tuulia Iso-Tryykärin kasvottomia omakuvia.

Iso-Tryykäri asettuu maalauksen tilanteeseen ja luonnostelee teosta valokuvien avulla. Hän haluaa kokea teosten tilanteet ja asetelmat konkreettisesti kehossaan.

– Työskentelyprosessini on fyysinen. Maalaukseni ovat kuvia tunteista, ajatuksista ja alitajunnasta, yrityksiä tehdä näkymättömästä näkyvää, taiteilija kertoo.

Ihminen aiheena kiinnostaa

Näyttelyn nimikkoteos Tiedä paikkasi kuvaa liian pieneen laatikkoon, liian ahtaisiin rajoihin ahdettua ihmistä. Teoksessa When life gives you lemons on naishahmo käsivarret mustelmilla.

– Esitystapani on figuratiivinen ja olen aina ollut kiinnostunut ihmisestä aiheena. Minua kiinnostaa myös se, miten yksityinen ja henkilökohtainen saattaa muuttua katsojan omista kokemuksista joksikin yleisemmin koetuksi.

– Toivon maalausteni tarjoavan monia näkökulmia. Maalaukseni saavat itkettää tai naurattaa ja niissä saa nähdä kantaaottavuutta, taiteilija sanoo.

Taide myös ajan kuva

Kaikki näyttelyn maalaukset ovat öljyväritöitä. Iso-Tryykäri kertoo öljyvärin sopivat parhaiten ilmaisuunsa. Sillä hän luo haluamansa kädenjäljen, vangitsee värisävyt ja tavoittaa tunnelman.

Puolet näyttelyn teoksista on syntynyt tänä vuonna. Peitetyistä kasvoista ja maalauksissa esiintyvistä suojahansikkaista syntyy helposti mielleyhtymä koronaan ja koronasuojiin.

– Käytän maalatessa suojahanskoja. Kyseessä ovat tavalliset maalaushanskaani, eivät erityiset koronakäsineet.

– Taide heijastaa usein aikaansa, joten koronalla on varmasti oma vaikutuksensa tämän ajan taiteeseen, Iso-Tyyräki pohtii.

Iso-Tryykäri valmistui kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta vuonna 2009 ja suoritti ylemmän amk-tutkinnon vuonna 2013. Ulvilasta syntyisin oleva taiteilija asuu ja työskentelee Lappeenrannassa.

Tuulia Iso-Tryykärin Tiedä paikkasi -näyttely on esillä Galleria Koneessa Verkatehtaalla 20.10. asti.