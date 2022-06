Tytti Mäntynen kokeili siipiään omalla alalla jo opiskeluaikana – Kokemus 4H-yrittäjyydestä antoi hyvät eväät kauneushoitolan perustamiseen

Suuri, ruusukuvioinen seinävaate vangitsee katseen Tytti Mäntysen Kauneushoitola Nemossa Kaurialassa.

21-vuotias hämeenlinnalainen perusti vuodenvaihteessa oman yrityksen äitinsä Anne Mäntysen hierontafirman tiloihin.

Tytär valloitti isomman huoneen ja sisusti sen mieleisekseen.

– Oli jännittävää, mutta turvallista aloittaa, sillä minulla on hieno tukiverkko sekä hyvä kokemus 4H-yrittäjyydestä, Mäntynen tuumaa.

Jo opintojen alusta asti

Mäntynen valmistui kosmetologiksi Valkeakosken ammattiopistosta kaksi vuotta sitten.

– Aloittaessani opinnot meille kerrottiin jo parin ensimmäisen viikon aikana mahdollisuudesta kokeilla 4H-yrittäjyyttä, ja kiinnostuin siitä.

Hän teki opiskeluaikanaan iltavuoroja oman 4H-kevytyrityksensä kautta, ja opintojen loppupuolella hän työskenteli jo nykyisissä tiloissa lähes täyspäiväisesti kerryttäen samalla opintopisteitään.

Kokemus oli Mäntysen mukaan hyvä, sillä se toi rutiinia alan työskentelyyn.

– Pystyin tekemään enemmän hoitoja kuin koulussa. Sain harjoitusta ja opin myös yrittäjyyttä, asiakaspalvelua sekä hoitojen tekemistä asiakkaiden kanssa, nykyinen Sky-kosmetologi kertoo.

Vaihtoehtona koronatilanteessa

Kosmetologi valmistui korona-aikana, mutta jatkoi vielä pari vuotta 4H-yrittäjänä, sillä oman kauneushoitolan perustaminen ei tuntunut siinä tilanteessa järkevältä.

– Silloin asiakasmäärä vaihteli. Nyt on mennyt ihan hyvin, tilanne on tasaantunut ja välillä on jopa kiireisiäkin päiviä, mikä on aika hyvä juttu, mielelläni otan ne vastaan, hän myhäilee.

Vuodenvaihteessa saatu starttiraha mahdollisti oman hoitolan perustamisen.

– Sekin oli jännittävä muutos. Oma y-tunnus tuntuu tosi hyvältä ja hienolta. Tottakai riskillä mennään, eikä voi tietää, tuleeko asiakkaita, mutta epävarmuutta täytyy sietää ja olen jo aika hyvin tottunut siihen.

Kokeilua ilman riskejä

Mäntynen tuumaa, että 4H-yhdistyksen kevytyrittäjyysmallista on ollut paljon hyötyä.

– Se on hyvä tapa kokeilla, sopiiko yrittäjyys itselle. Olisin luultavasti päätynyt yrittäjäksi joka tapauksessa, mutta kynnys oli nyt huomattavasti matalampi. Se helpotti, kun pääsi kokeilemaan siipiään ilman riskejä, ja sieltä tarjottiin myös apua tarvittaessa. Sain myös kerättyä kivasti asiakaskuntaa.

Mäntynen sai myös tunnustusta aktiivisuudestaan, kun 4H-yhdistys palkitsi huhtikuussa rohkeasti mukaan lähteneitä nuoria stipendeillä.

– Stipendi oli tosi kiva juttu. Se toi iloa ja ylpeyttä siitä, että on onnistunut jossain.

Äiti esikuvana tyttärelle

Äiti on ollut Mäntyselle tärkeä esikuva, mentori ja tuki, mutta hänen kauttaan myös yrittäjyyden arki on tullut tutuksi jo pienestä pitäen.

Yrittäjyys alkoi kiinnostaa Mäntystä jo yläasteella, vaikka tuleva ammatti ei vielä siinä vaiheessa ollut selvillä.

– Äitini on ollut paljon tukenani ja tunnemme myös muita yrittäjiä, joten mitään isoja yllätyksiä ei tässä ole tullut vastaan.

Positiivisissa tunnelmissa

Nuori nainen kertoo harkinneensa pitkään yrittäjäksi ryhtymistä, mutta kokee, että silti juuri oman firman pyörittäminen on hänelle se juttu.

– Omassa yrityksessä olet oma pomosi. Siinä on paljon vapautta, mutta myös vastuuta, mikä sopii minulle henkilökohtaisesti hyvin ja mistä myös nautin.

Odotukset tulevaisuuden suhteen ovat positiiviset:

– Ihan hyvin on lähtenyt käytiin. Asiakaskunta on hyvä ja pärjään, mutta uudetkin asiakkaat ovat tervetulleita.