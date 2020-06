Ulkoliikuntapaikka valmistui Rengon Käräjämäelle - Kaupungin liikunnanohjaaja opastaa käyttäjiä ensi viikon tiistaina

Viime vuoden lopulla Rengon Käräjämäkeen valmistuneet kuntoportaat ovat saaneet seurakseen ulkoliikunta-alueen, jossa on monenlaisia laitteita vatsa- ja selkäpenkistä renkaisiin, tasapainolautaan ja maatrampoliiniin.

Alue on Hämeenlinnan kaupungin ja Rengon Säästöpankkisäätiön yhteistyöllä ja rahoituksella syntynyt kokonaisuus.

– Yhdessä on suunniteltu ja kaupunki on tehnyt hommat. Ihmiset ovat tykänneet ja poluilla sekä portaissa on kuljettu tosi paljon, säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Irmeli Anttila kertoo.

Alusta asti oikein

Liikuntalaiteet ostettiin jo talvella, mutta silloin niitä ei voinut vielä asentaa. Keväällä korona hidastutti vempeleiden tuloa, mutta tällä viikolla ne saatiin paikalleen.

Ensi viikon tiistaina kaupungin liikunnanohjaaja Jorma Vaara tulee Käräjämäkeen antamaan opastusta sekä kuntoporrasharjoituksiin että ulkoliikuntalaitteiden käyttöön. Senioreiden ohjaus alkaa kello 14 ja muiden vuoro on kello 17.

– Nyt saadaan ohjausta eri tasoisille liikkujille ja turvavälit säilytettyä. Toivottavasti ihmiset käyttäisivät tämän mahdollisuuden ja oppisivat käyttämään laitteita alusta asti oikein, Anttila kannustaa.

Hyppyjä ja ilmavalvontaa

Käräjämäellä on paljon mielenkiintoista historiaa. Kuntopolun päähän on tehty infotaulu, joka kertoo alueella sijainneesta hyppyrimäestä, ilmavalvontatornista, huvimajasta ja käräjäkivistä.

– Olemme saaneet ihmisiltä paljon muistitietoa tästä paikasta. Puisessa hyppyrimäessä pidettiin 1940-luvulla kisoja ja silloin siitä saattoi laskea Kirkkojärvelle saakka.

Ilmavalvontatornista on valokuvia, mutta hyppyristä ei toistaiseksi ole löytynyt vielä yhtäkään.

Käräjäkivien paluu

Mäen korkeimmalla kohdalla ovat perimätiedon mukaan sijainneet käräjäkivet, joita oli asetettu seitsemän kappaletta puoliympyrän muotoon. Korkeimmalla istui tuomari ja matalimmalla syytetty, jonka kiveen oli kaiverrettu ristin merkki.

– Semmoinenkin tarina on, että jotkut olisivat 1950-luvun lopussa kiivenneet mäelle ihmettelemään Sputnik-satelliittia, viritelleet lämpimikseen kivet rinnettä alas ja nyt ne olisivat jonkun navetan kivijalassa, Anttila sanoo.

– Niitä ei ole kuitenkaan löytynyt, mutta aikomuksemme on saada jossain vaiheessa mäelle vielä jonkinlaiset versiot käräjäkivistä.

Liikunnanohjaajan maksuton opastus ti 23.6. klo 14 (senioreille) ja klo 17 Käräjämäen liikuntapuistossa Rengossa.