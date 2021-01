Ulla Niskanen löytää teoksiinsa aiheita tarkkailemalla ympäristöään – Tiiriö -maalauksen idea syntyi huoltoasemalla renkaanvaihdossa

Niskasen Hyviä paikkoja -näyttely on esillä Galleria Paperihuoneessa tammikuun loppuun asti.

Galleria Paperihuoneessa on esillä tammikuussa hämeenlinnalaisen kuvataiteilijan Ulla Niskasen Hyviä paikkoja -niminen näyttely.

Niskanen on kuvannut itselleen tärkeitä voimapaikkoja ja tunnelmia kuten lapsuuden maisemia, pohjoista luontoa, kesämökkiään japanilaisine kivipuutarhoineen, kevään valoa, hallan vierailua kasvimaalla ja lunta.

– Tarkkailen luontoa, vuoden kiertoa, valon määrän muuttumista ja elämää yleensä. Asuin pitkään Rovaniemellä ja Hämeenlinnassa olen asunut jo kohta kymmenen vuoden ajan. Nämä paikat ovat eittämättä antaneet aineksia taiteeseeni, Niskanen kertoo.

– Olen lähtenyt omista kokemuksistani, mutta olen halunnut pelkistää kuvani ajattomaan muotoon, joka on enemmän kuin vain yksi tietty paikka.

Vedoksia rajallisesti

Teosten tekniikkana on carborundum, monotypia ja puupiirros.

Carborundum-tekniikka on grafiikan menetelmä, joissa painolaatan pintaan lisätään carborundum-hiekasta ja sideaineesta tehtyä seosta kaivertamisen sijaan.

Kuva-aihe maalataan metallilaatalle hiekka-, gesso- ja liimaseoksella. Hiekan määrä ja karkeus vaikuttaa siihen, millaista jälkeä paperille jää.

Karheammalla hiekalla jäljestä tulee tummempi, hienosyisemmällä hiekalla hennompi.

Laatta kuluu vedostaessa, joten carborundum-tekniikalla ei voida ottaa kovin suuria vedossarjoja.

Tutut näkymät kuviksi

Grafiikanpajan puolella on Niskasen akvarelli- ja guassitöitä. Taiteilija kutsuu maalauksiaan sormiharjoituksiksi.

– Päähuomio on väreissä. Olen harjoitellut kohteen tietoista katsomista ja tutkinut sitä värimassojen avulla. En ole piirtänyt apuviivoja, vaan olen tarkkaillut värejä ja rakentanut kuvan niiden avulla.

Maalauksissa on kuvia Ahveniston luontopolulta, Varikonniemestä, taiteilijan pihapiiristä. Nallet ikkunalla on näkymä Myllymäestä, johon Niskanen on maalannut ikkunalle aseteltuja koronanalleja.

Tiiriössä on pelkistetty, arkinen näkymä huoltoaseman pihalta.

– Se syntyi, kun olimme miehen kanssa renkaiden vaihdossa. Teoksessa on hieman samaa henkeä kuin Edward Hopperin maalauksissa, taiteilija juttelee.

Eläkkeellä Hämeenlinnaan

Niskanen on kuvaamataidon opettaja ja taiteen maisteri. Hän teki työuransa Rovaniemellä, Rovaniemen taide- ja käsiteollisuusoppilaitoksen kuvataiteen lehtorina ja Lapin yliopiston kuvataiteen yliopistolehtorina.

Niskanen muutti Hämeenlinnaan ja liittyi Paperihuone ry:n jäseneksi jäätyään eläkkeelle. Hän tekee taidetta Paperihuoneella ja kesämökillään Rovaniemellä.

Ulla Niskasen Hyvä paikkoja -näyttely on esillä Galleria Paperihuoneessa (Arvi Kariston katu 9) 30.1. asti. Galleriassa on maskisuositus ja sisään otetaan kerralla maksimissaan 10 henkilöä.