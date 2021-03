Usko tulevaan, tottuminen, päivittäinen puuhastelu ja määräysten noudattaminen – Näillä keinoilla koronasulusta ja pandemiasta selvitään

Keskiviikon aamupäivä on aurinkoinen ja pakkasesta rapsakka. Hämeenlinnan keskustassa liikkuu ihmisiä yksin ja pareittain. Suurimmalla osalla heistä on maski.

Ihmiset vaikuttavat kiireisiltä. Vain harva pysähtyy hetkeksi katselemaan liikehuoneistojen näyteikkunoita.

Koronarajoitukset ovat taas tiukentuneet ja edessä on kolmen viikon sulku. Ravintolat saavat myydä vain noutoruokaa ja harrastukset ovat tauolla. Ulkonaliikkumiskieltoakin on maahamme väläytelty.

Miten ihmiset suhtautuvat sulkuun, ja miten rajoitukset vaikuttavat heidän arkeensa? Kestävätkö hermot vai kaatuvatko seinät?

Kotona hajoaa pää

Torin kulmalla vastaan kävelee kirkkaankeltaiseen takkiin pukeutunut nainen, joka on vetänyt hupun syvälle päähänsä.

– Olen kahden ravintolan yrittäjä, joten siitä voi päätellä, mitä kuuluu ja miten rajoitukset vaikuttavat, nainen naurahtaa ja laskee huppunsa.

Hupun alta paljastuu Nooran viinibaarin ja Juliuksen olohuoneen yrittäjä Noora Vennamo, joka on menossa siivoamaan jälkimmäistä. Kotiin jääminen olisi ”hajottanut” yrittäjän pään.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

– Minulla oli viime vuoden tammikuussa kaksi menestyvää yritystä, nyt minulla on kaksi yritystä. Kuuden vuoden yrittäjyyden tulos on sulanut yhdessä vuodessa. Epäilen, ettei meidän anneta avata ravintoloita 28.3. pääsiäisen viettoon, hän sanoo.

Tehokkaampi ja nopeampi sulku

Vennamo näkee, että sulun olisi pitänyt olla kokonaisvaltaisempi, vain ihmisten pakolliset asioinnit salliva. Tehokas ja nopea sulku olisi saattanut edesauttaa sitä, että hän olisi päässyt avaamaan baarinsa nopeammin kuin nyt.

– Tämä sulku ei tule olemaan tarpeeksi tehokas, mutta toivon, että joudun syömään hattuni.

Mikä kovia kokenutta yrittäjää auttaa jaksamaan eteenpäin?

– Hullu mieli ja vahva usko siihen, että jos vain selviän tämän ajan yli… Minulla on palo toteuttaa ja kehittää uutta. Ei materialla niin välillä.

Elämää entiseen malliin

Myös Maija Hellsténillä on takanaan raskas vuosi, mutta syy ei ole koronassa. Oma sairaus ja läheisen ihmisen äkillinen kuolema ovat vaikuttaneet hänen arvomaailmaansa niin, että pandemia on vain arjen sivujuoni.

– Uudet rajoitukset eivät vaikuta mitenkään. Entiseen malliin mennään. Teen päivittäin käsitöitä, leivon, siivoan ja lenkkeilen, kaikkia vuoron perään.

Nainen toivottaa ihmisille tsemppiä ja toivoo, ettei turhista stressattaisi.

Noutoruokaa ja pala kinuskikakkua kotiin

Samu Rissanen kiiruhtaa Reskalla valkoinen rasia kädessään. Rasiassa on Goodmanin kahvilasta noudettu pala kinuskikakkua.

Rissanen on graafisen alan yrittäjä, jonka työpaikka on kotona. Hän ei tunne käsitettä etätyö. Osin tästä syystä, koronarajoitukset eivät häneen juurikaan vaikuta.

– Baareissa käynti on vähentynyt silloin tällöin -tasolle, eikä take away -ruoissa ole mitään vikaa. Kun järeät aseet otetaan käyttöön, niin sitten niitä noudatetaan, mies kommentoi rajoituksia hyväntuulisena.

Kesällä on seuraava deadline

Maisa Mattila ja Amira Isaksson ovat hakemassa lounasta take awayna. Naiset ottavat uudet rajoitukset vastaan rauhallisin mielin.

– Lasten ja omat harrastukset ovat nyt tauolla. Näin mennään päivä kerrallaan ja toivotaan, että jossain vaiheessa helpottaa, Mattila sanoo.

– Tässä kohtaa sitä on jo niin tottunut, etten tiedä tuntuvatko rajoitukset enää niin raskailta. Nyt niihin jo osaa asennoitua, Isaksson pohtii.

Mahdollinen ulkonaliikkumiskieltokaan ei naisia hätkäytä.

– Jos sellainen tulee, niin se on tarkkaan arvioitu ja se on meidän kaikkien kannalta hyväksi. Siihen sitten sopeudutaan, Isaksson sanoo.

Naiset ovat kuitenkin asettaneet positiiviselle asenteelleen deadlinen: Kesään mennessä tilanteen pitää olla jo paremmin.

– Sitten arvioidaan oma fiilis uudestaan, Isaksson nauraa.