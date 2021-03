Turengin R-Kioski sai uuden yrittäjän – Aukioloajat menivät uusiksi ja sisälle tulossa Postin pakettiautomaatti

Hämeenlinnassa asuva Abbas Rashid aloitti Turengin R-kioskin yrittäjänä helmikuun puolivälissä. Hän pyörittää Harvialantien R-kioskia.

Heti alkuun hän rukkasi myymälän aukioloaikoja niin, että niissä ei enää ole päivän aikana katkoksia.

– Itselläni ei ole vapaapäiviä, mutta olen siihen valmistautunut. Teen töitä arkisin puoli päivää ja viikonloppuisin koko päivän. Lisäksi kioskissa on kaksi työntekijää, hän kertoo.

Työ on alkanut hyvin

Janakkalalaiset ovat ottaneet uuden yrittäjän hyvin vastaan.

– Kivasti on alkanut. Ihmiset ovat mukavia, ja meillä on hyvä työporukka. Olen tyytyväinen aloitukseen.

Yksi osa R-kioskin toimintaa on Veikkauksen toimipiste. Lisäksi se välittää Matkahuollon kautta tulevia paketteja, ja uusimpana palveluna Turengin-myymälään tulee Postin pakettiautomaatti sisälle.

29-vuotias Rashid ei ole ensimmäistä kertaa kauppiaana, sillä hän on aiemmin kiertänyt eri paikkakuntien toreilla myymässä vaatteita. Aiemmin hän myös pyöritti Turun valtatien varrella ollutta bensa-asemaa.

Ystävä kannusti Turenkiin

Turenkiin hän päätyi ystävänsä kannustamana.

– Kaverilla on Hämeenlinnassa R-kioski, ja kun juttelin hänen kanssaan, tulin siihen päätökseen, että voisin itsekin kokeilla samaa. Viikon verran olin ensin harjoittelemassa. Työ on vaihtelevaa, ja siinä on haastetta, mutta tykkään juuri sellaisesta, hän sanoo.

Turengissa Rashid on käynyt aikaisemmin torimyyjänä, muuten hän ei kylää kovin hyvin entuudestaan tunne.

Yksin Suomessa

Kun Rashid tuli 12 vuotta sitten Afganistanista Suomeen, hän asui ensin Savonlinnassa ja Joutsassa. Sieltä hän lähti opiskelemaan Helsinkiin, missä hän suoritti ammattikoulun.

– Tulin armeijaan Parolaan, ja sinä aikana muutin Hämeenlinnaan. Olen ollut Suomessa yksin, muu perheeni, vanhempani ja veljeni, ovat Afganistanissa, hän kertoo.

Lähes täydellistä suomea puhuva mies sanoo asioidensa olevan hyvin Suomessa. Ja hänellä on suunnitelmat tulevaisuuden varalle valmiina.

– Teen töitä ja perustan perheen. Minulla on sääntö, että vasta sitten, kun asiat ovat itsellä kunnossa, pystyn ottamaan vastuun ja hoitamaan perheen. Kaikki sanovat jo minulle, että pitäisi jo toimia, muuten aika menee ohi, hän nauraa.

Koronarajoituksia Rashid miettii niin, että ne ovat auttaneet ymmärtämään, mitä kaikkea onnellista elämässä on.

– Nyt on tullut ikävä kaikkea totuttua. Normaaliaikana sitä ei edes huomaa, mitä kaikkia hyviä juttuja elämässä on, hän pohtii.