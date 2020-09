Uuden Assin kustannukset ovat nyt lähempänä budjettia – Sairaanhoitopiirin hallitus pohtii Assin kohtaloa tänään

Uuden keskussairaalan eli Assin suunnitelmia on korjailtu ja tarkennettu kesän aikana niin, että hankkeen kustannukset on saatu painettua lähemmäs keväällä määriteltyä 304 miljoonan euron tavoitebudjettia.

Tuoreessa sairaalasuunnitelmassa kustannustaso on jopa 50 miljoonaa euroa pienempi kuin keväällä esitetyt hinta-arviot.

Perjantaina esitelty suunnitelma on versio numero 3.1, eli se on muokattu viime vuoden lopulla esitellystä kolmosversiosta.

– Merkittävää edistystä on tapahtunut kesällä, kommentoi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta .

Kaksi vaihtoehtoa jatkolle

Allianssin toiminta keskeytettiin toukokuussa, kun näytti siltä, että sairaalahankkeen kustannukset karkaavat käsistä. Tavoitebudjetti ylittyi tuolloin noin 60 miljoonalla eurolla.

Allianssin palveluntuottajat Sweco, Skanska Talonrakennus ja arkkitehtityöryhmä Team Integrated halusivat kuitenkin jatkaa suunnittelua kesän aikana omalla riskillään ja samalla karsittiin kustannuksia.

Seppo Rannan mukaan tavoitebudjettiin on vielä matkaa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirillä on käytännössä vaihtoehtona nyt jatkaa hanketta Assi 3.1:n pohjalta allianssikumppanien tai osan heistä kanssa tai irtisanoa allianssisopimus ja kilpailuttaa hankkeen palveluntuottajat uudelleen.

– Nykyisen kiinteistön peruskorjausvaihtoehto on todettu taloudellisessa ja toiminnallisessa tarkastelussa käytännössä mahdottomaksi, Ranta sanoo.

Vähemmän kerroksia

Syntyneet säästöt uuteen versioon on Rannan mukaan voitu tehdä ilman suuria toiminnallisia muutoksia sairaalaan.

Projektijohtaja Petrus Kukkosen esittelemässä mallissa jotkin yksiköt ovat vaihtaneet paikka ja samalla tontin maankäyttöä ja rakennusten sijoittelua on muutettu.

Ideana on edelleen se, että sairaalakokonaisuus koostuu erillisistä moduuleista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Ns. kuuma sairaala sisältää esimerkiksi päivystyksen, synnytys- ja leikkaussalit sekä teho-osaston. Poliklinikat ovat erillisessä toimistotyppisessä rakennuksessa ja osastorakennus nousee näiden taakse rinteeseen.

– Vanhaan suunnitelmaan on tehty kaikkiaan 100 muutosesitystä. Yksittäisten muutosten vaikutus kokonaishintaan on ollut pienimmillään 10 000 euroa, suurimmillaan 5 miljoonaa, Kukkonen kertoo.

Suurin säästö on saatu aikaan sillä, että ns. osastorakennuksesta on voitu tehokkaamman rakenteen ansiosta jättää pois yksi kerros. Kerroksia on tällöin kuuden sijaan viisi. Samoin maan alle tehtävästä ns. nollakerroksesta on luovuttu, jolloin maansiirtotöiden tarve vähenee huomattavasti.

Kukkosen mukaan tilat jakautuvat tuoreimmassa suunnitelmassa aiempaa luontevammin, sillä esimerkiksi synnytyssalit on siirretty osaksi ns. kuumaa sairaalaa. Samoin uudessa suunnitelmassa sisääntulo- ja aulatilat palvelevat paremmin koko rakennusta.