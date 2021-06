Uuden lääkärikeskuksen avaus osui hankalaan saumaan juuri koronatilanteen alkuun – "Siihen nähden toiminta käynnistyi hyvin"

Lääkärikeskus Aava on toiminut Kauppapaikka Tavastilan yhteydessä kohta vuoden.

Vastaava lääkäri Nina Mattsson ja työterveyden palvelupäällikkö Kirsi Myllymaa ovat tyytyväisiä ensimmäiseen vuoteen siihen nähden, että uusi toimipiste avautui keskellä koronaa.

– Meillä ei ole aiempaa vertailukohtaa, mutta tilanteeseen nähden toiminta lähti hyvin käyntiin. Tänne on jopa seurannut potilaita muista toimipisteistä, Mattsson kertoo.

Korona rokotti

Alkuvaiheessa korona rokotti asiakasmääriä. Tämä näkyi etenkin lasten- ja korvalääkäreiden puolella.

– Alkuun ihmiset olivat lamaantuneita eivätkä uskaltaneet lääkäriin, mutta nyt tilanne on vaihtunut normaalimpaan. Epidemian vaihtelut näkyivät ja kysyntää oli vaikea ennakoida, Mattsson kuvailee.

Työterveyden palvelut kiinnostivat koronan keskelläkin.

– Markkinoimme aktiivisesti ja asiakkaat löysivät meidät hyvin. Täällä kävi paljon yrittäjiä tutustumassa palveluihimme, Myllymaa kertoo.

Rekrytointi onnistunut

Kotimainen perheyritys avasi viime vuoden aikana peräti seitsemän toimipistettä, joista viisi täysin uutta.

– Se liittyy meidän strategiaamme tulla kansallisesti tunnetuksi. Hämeenlinna oli ensimmäinen avaus, Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio kertoo.

Hämeenlinnan toimipisteessä työskentelee kaikkiaan 30 lääkäriä ja 15 asiantuntijaa. Vakituista henkilökuntaa on vastaavan lääkärin lisäksi viisi henkeä.

Rekrytoinnissa ei ollut Tapion mukaan ongelmia. Hakijoita on ollut sopivasti ja kaikki erikoisalat ovat edustettuina.

– Tilanne on hyvä ja meille halutaan töihin. Meille on tärkeää ansaita luottamus ja täällä on upea porukka töissä.

Naisten Aava vetää

Hämeenlinnassa naisten terveyteen erikoistunut Naisten Aava on yllättänyt suosiollaan.

– Täällä erikoisalat, kuten gynekologien sekä ihotautilääkärien palvelut, ovat olleet kysyttyjä muihin toimipisteisiin verrattuna, Tapio sanoo.

Lisäksi etenkin pienet ja keskisuuret paikalliset yritykset ovat löytäneen lääkärikeskuksen palvelut.

– Sillä on monelle merkitystä, että yrityksemme on sataprosenttisesti suomalainen.

Sijainti kauppakeskuksessa on saanut kiitosta.

– Moni on kehunut, että tänne on lyhyt matka. Lisäksi täällä on apteekki alakerrassa sekä ilmaista parkkitilaa. Myös Tavastilan yrittäjät ovat ottaneet meidät hyvin vastaan, Mattsson kiteyttää.