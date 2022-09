Uusi laulukilpailu kutsuu nousevia kykyjä perjantaisin Hämeenlinnan keskustaan – Oletko sinä ensimmäinen Hämeen Ääni?

Bar Skogster avaa uuden laulukilpailun, johon voi osallistua koko maakunnan alueelta. Luvassa on maineen ja kunnian lisäksi myös hyvät palkinnot.

Viimeistään viime keväänä Hämeenlinnassa havahduttiin siihen tosiasiaan, että seutu on uskomattoman hyvien laulajien mekka. Tästä hyvä osoitus oli hämäläisten tulkitsijoiden määrä The Voice of Finland -kilpailussa.

Tänä syksynä Hämeenlinna saa ikioman laulukilpailunsa. Bar Skogster lanseeraa Hämeen Ääni -kilpailun, jonka ensimmäinen alkukarsinta kisataan jo tällä viikolla.

– Halusimme tuoda syksyn perjantai-iltoihin iloa ja tekemisen meininkiä. Koska tulen musikaalisesta perheestä ja rakastan itsekin laulua, aloin miettiä, voisimmeko luoda jotain uutta sen ympärille, kertoo ravintolapäällikkö Enni Laukkanen.

Ennakkoilmoittautumisia on jo sadellut

Upouuden laulukilpailun tuomareina toimivat hänen lisäkseen juontaja-näyttelijä Miikka J. Anttila ja laulaja-laulunopettaja Heidi Kyrö. Taustajoukoissa ovat vahvasti mukana myös muusikko Henri Savolainen, karaokeisäntä Aki Heikkilä ja stylisti Tiia Helén.

Laukkanen kertoo, ettei heitä tarvinnut kahdesti kysellä mukaan. Kaikki innostuivat asiasta heti.

– Heidi Kyrö sanoi, että nyt iskin hyvään saumaan, koska jo hänen lauluoppilaidensa määrällä mitattuna tällaiselle on kaupungissa selkeä tilaus. Ennakkoilmoittautumisia onkin sadellut jo mukavasti.

Laulukilpailuun ovat tervetulleita niin karaoke- ja lauluharrastajat kuin kokeneemmatkin esiintyjät. Alaikäraja on 18 vuotta, yläikärajaa ei ole.

Mukaan mahtuu kaikkiaan 80 kisaajaa, jotka valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli tilaa listoille jää, paikan päälläkin voi vielä ilmoittautua mukaan.

– Osallistujien ei tarvitse olla hämeenlinnalaisia, vaan kuten kilpailun nimi jo sanoo, tämä on koko Hämeen kattava juttu, Laukkanen muistuttaa.

Kilpailukappaleet valitaan karaokelistoilta, ja valittavana on kappaleita monesta eri musiikkigenrestä.

Miikka J Anttila arvioi lavasäteilyä

Kilpailu alkaa tämän viikon perjantaina, 9. syyskuuta kello 20 Bar Skogsterissa. Tapahtumat järjestetään seitsemänä peräkkäisinä perjantaina.

Neljän alkukarsinnan jälkeen on vuorossa kaksi semifinaalia. Hämeen Ääni huipentuu 29. lokakuuta järjestettävään finaaliin, jossa finalistit saavat esiintyä livebändin kanssa.

Tiia Helén stailaa tuomarit ja finalistit. Hän kertoo nostavansa esiin kunkin omia parhaita piirteitä.

– Esiintyjällä on hyvä olla päällään jotain näyttävää, mutta oman tyylistä. Ajatuksena on, että asu tuo lisää voimaa, fiilistä ja itsevarmuutta esiintymiseen, Helén sanoo.

Miikka J. Anttila kertoo keskittyvänsä tuomarina ennen kaikkea yleiseen lavasäteilyyn.

– Toivon, että kilpailijat voisivat ylittää jännityksensä ja saisivat tuotua esiin persoonaansa. Siihen kuuluu tietysti myös hyvä biisivalinta.

Studioaikaa ja livekeikka

Koko kilpailun voittaja pääsee esiintymään Bar Skogsteriin Ujo-orkesterin livekeikalle. Lisäksi hän pääsee äänittämään kappaleen karaoketaustoilla Sound Supreme-studiolta. Voittajaa odottaa tietenkin myös kullanvärisen mikrofonin muotoinen palkintopokaali.

Kolmelle parhaalle on luvassa lahjakortteja, kukkia ja samppanjaa.

Lukuisat hämeenlinnalaiset yritykset ovat mukana tapahtumassa.

– On hienoa, kuinka moni halusi lähteä mukaan omalla työpanoksellaan, jotta saimme tästä hyvän kokonaisuuden, Laukkanen kiittää.

Hänen ajatuksenaan on tehdä kilpailusta jokavuotinen perinne.

Uusi laulukilpailu

Hämeen Ääni -laulukilpailu kisataan perjantaisin 9.9.–29.10. klo 20 Bar Skogsteriss a.

Kuhunkin neljään alkukarsintaan mahtuu 20 laulajaa. Heidän joukostaan tuomarit valitsevat 16 semifinalistia ja 8 finalistia.

Alkukarsintoihin voi ilmoittautua Skogsterin somekanavien kautta, sähköpostitse enni.laukkanen@barskogster.fi sekä paikan päällä.