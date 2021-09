Ojoisten terveysasema saanut 10 vuotta jatkoaikaa - Kansalaisvaikuttaminen kannattaa, ainakin vaalien alla

Sosiaali- ja terveyslautakunta on saanut pöydälleen Ojoisten ja Idänpään terveysasemien lakkauttamisen ja yhdistämisen Vanajaveden terveyskeskukseen.

Pro Ojoinen -aktiivi Olli Toivasen mukaan taistelu alkoi 16.2.2011. Siitä lähtien ojoislaiset ovat tehneet sinnikästä työtä ja saaneet 10 vuotta lisäaikaa terveysasemalleen. Sinä aikana onkin järjestetty 14 terveyteen liittyvää asukasiltaa kaupunkilaisille ja puhuttu puheluita ja kirjoitettu lukuisia kannanottoja ja mielipidekirjoituksia sekä kerätty adresseihin nimiä.

Vaalikeväänä asiaa ei viety valtuustoon saakka, koska tiedettiin, miten siinä kävisi.

Hämeen Sanomat uutisoi torstaina (16.9.), että Hämeenlinnan alakouluista tulee uusi selvitys. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko kertoi, että viranhaltijan velvollisuus on selvittää asiaa, koska väestöennusteiden viesti on selvä. Lapsia ei riitä joka kouluun.

Tämä oli nähtävillä jo viime syksynä, kun vanha valtuusto ratkaisi kouluverkkoasioita. Juuri ennen vaaleja kukaan ei ollut valmis ottamaan riskiä ja vaikeat päätökset jäivät pöydälle. Se oli muun muassa Alvettulan koululle ainakin hetkellinen voitto.

Kuka kääntää nuttunsa?

Kansalaisvaikuttaminen tarvitsee sydämen paloa ja sinnikkyyttä. Se vaatii myös asian, joka on itselle tärkeä.

Ojoisten tapaus on esimerkki aktiivisesta kansalaisvaikuttamisesta, jolla on saatu tuloksia aikaan.

Se on tarina myös siitä, että oikeasti on tehty muutakin kuin huudeltu tuuleen. Pro Ojoinen on ollut aktiivisesti yhteydessä viranhaltijoihin ja päättäjiin. Keskusteluyhteys on ollut molemminpuolinen ja asiallinen.

Vaikka valtuutetut ovat vaihtuneet, samat asiat ovat työpöydällä. Kyse on vaikeista ja tunteita herättävistä päätöksistä. Talous vain nyt on siinä jamassa, että enää ei voi asioita siirtää hamaan tulevaisuuteen.

Kiinnostavaa on, miten päin vanhat valtuutetut nuttunsa nyt kääntävät. Yleensä vaikeita päätöksiä on helpompi tehdä, kun kuntavaalit ovat vasta sitten joskus. Tosin nyt lähellä ovat jo maakuntavaalit. Se tuo oman mausteensa.