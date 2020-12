Vähävaraisille jaetaan 400 kassillista ruokaa – Suurtempaus järjestetään Hämeenlinnan kirkolla keskiviikkona

Tähän asti massiivisin jouluruoanjakotempaus Hämeenlinnassa järjestetään keskiviikkona 16. joulukuuta.

Tuolloin kaupungin vähävaraisille jaetaan Hämeenlinnan kirkon kolmelta ovelta yhteensä 400 kassillista jouluruokaa. Ruokakassien jaon järjestävät Hämeenlinna-Vanajan seurakunta ja Hyvän tahdon ruokaverkosto (HTR) yhteistyökumppaneineen. Verkostoon kuuluvat muun muassa Hämeenlinnan vapaaseurakunta, Helluntaiseurakunta ja Pelastusarmeija.

Järjestäjät päätyivät tähän järjestelyyn tiukentuneiden koronarajoitusten vuoksi.

Jo vuodesta 2001 vähävaraisille on järjestetty jouluruokailu – aluksi seurakunnan Rauhankadun ja sittemmin Poltinahon tiloissa. Jouluruokailuun osallistui viime vuonna noin 300 ruokailijaa.

Ihmisillä hurjia tilanteita

Diakoniatyöntekijä ja Hyvän tahdon ruokajakeluverkoston puheenjohtaja Timo Heikka kertoo, että tämänvuotisten asiakasmäärälaskelmien pohjalta ruokakasseja päätettiin jakaa kirkolta 400.

Lisäksi Rengon seurakuntatalolta jaetaan 35 kassia perjantaina 18. joulukuuta.

– On siinä ja siinä, riittävätkö ne. Ihmisiä on koronan vuoksi lomautettu ja irtisanottu. Heidän tilanteensa on aika hurja. On tapauksia, että on joutunut syyskuussa työttömäksi ja saa ensimmäiset ansiosidonnaiset työttömyyspäivärahat jouluaatoksi. Ammattiliitoissa on niin hirveät ruuhkat, että kassat eivät kykene käsittelemään anomuksia sitä vauhtia kuin niitä tulee.

”Nöyrä olo”

Työssään ihmisten arjen murheita kuunteleva Heikka kertoo, että asiakkaiden tuska menojen ja tulojen tasapainottamisesta on ollut käsinkosketeltavaa – myös ennen koronaa.

– Jos me voimme jouluruokakassilla auttaa niin, että joulu tuntuisi edes vähän joululta, se tekee nöyräksi. Joka kerta liikuttaa yhtä paljon, kun joku sanoo, että tämä on ainut lahja, jonka hän tänä jouluna saa. Sen näkee heidän kasvoistaan, että he puhuvat totta.

– Sekin vetää hiljaiseksi, että meillä on niin epätasa-arvoinen yhteiskunta, että toisilla on enemmän kuin tarpeeksi ja toisilla ei ole mitään, Timo Heikka huokaa.

Ainoastaan vähävaraisille

Heikka painottaa, että jouluruokakassit on tarkoitettu vain vähävaraisille.

– Meillä on vetoomus. Jos ihminen tai perhe käy töissä ja tulee toimeen omillaan eikä koe olevansa ruoka-avun tarpeessa, toivomme, että ruokakassit jätetään niille, joille raha on hyvin tiukassa: ihmisille, jotka ovat sosiaaliturvan, pienen eläkkeen tai osa-aikatulon varassa, sekä opiskelijoille.

Pääosa jouluruokakassin noutajista on ympärivuotisen ruoka-avun asiakkaita, jotka ruoan jakajat tunnistavat.