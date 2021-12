Vähikkälän vapaapalokunnan liekki uhkaa sammua, kun hälytysrinki on viiden miehen harteilla – Löytyykö toimintaan uusia jäseniä?

Vähikkälän vapaapalokunnassa, Janakkalassa ollaan haasteiden edessä: jatkuuko 94-vuotinen VPK:n hälytystoiminta kylällä, vai ei.

Palokunnan päällikkö Tomi Lehtosen mukaan reservissä on tällä hetkellä jäseniä vain viisi. Heistä vain osa pystyy olemaan aktiivisesti mukana.

– On tosi pieneen mennyt. Kun liityin mukaan viisi vuotta sitten, oli eläkkeelle juuri jäänyt iso revohka, Lehtonen kertoo.

Jokaiselle hälytyskeikalle tarvitaan vähintään kaksi lähtijää. Keikkoja Vähikkälän VPK:lla on 10–20 vuodessa. Hälytyksen tultua, paloauto on valmis lähtemään alle 20 minuutissa.

Määrä on pieni, mutta kun hälytysringissä on vain viisi jäsentä, joilla jokaisella on vielä omat päivätyönsä, luku on suuri.

Lehtosen mukaan kaikki keikat ovat kuitenkin toistaiseksi onnistuneet.

Uusia tulijoita näkyvissä?

Vähikkälän VPK on Janakkalan palokuntien keskusyhdistyksen (JPKKY) jäsenpalokunta ja toimii sen kautta Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana.

Palokunnan päälliköksi marraskuun lopulla valittu Lehtonen alkoi ensi töikseen houkutella mukaan uusia jäseniä.

– Nyt on hiljakseen alkanut tippuilemaan uusia halukkaita. Neljä halukasta olisi tulossa, hän kertoo toiveikkaana.

Vapaapalokuntatoiminta elää hänen mukaansa harrastuksena valtakunnallisestikin suvantovaihdetta.

– Ehkä ihmisillä ei ole oikein aikaa harrastuksille. Meidän kylämme osalta syynä on, ettei täällä ole sen ikäisiä asukkaita.

“Melkein palomiestutkinto tiivistettynä”

Mukaan lähtemisen intoa saattaa himmentää myös vaativa ja vapaa-aikaa syövä koulutus.

Pelastuslaitoksella tapahtuvaan koulutukseen uppoaa Lehtosen mukaan neljästä viiteen viikonloppua ja arki-iltoja kahdeksasta kymmeneen.

– Se on melkein palomiestutkinto tiivistettynä. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa ensiapu, savusukellukset, tieliikenneonnettomuudet, öljytorjunnat ja puunraivaukset.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Vapaapalokuntalaisilta edellytetään hyvää peruskuntoa. Lehtonen peräänkuuluttaa Vähikkälän VPK:n uusilta jäseniltä myös aktiivisuutta.

Tapaamisia on keväisin ja syksyisin kerran viikossa. Silloin käydään läpi muun muassa pelastuslaitoksen vaatimia säännöllisiä treenejä ja huolletaan kalustoa.

Ensimmäisenä paikalla

Varsinkin maaseudulla vapaapalokuntalaiset ovat usein ensimmäisinä onnettomuuspaikalla.

Lehtonen pohtii, millainen vaikutus mahtaa olla, jos Vähikkälän vapaapalokunnan toiminta lakkaa. Aika, jolloin apu saapuu paikalle voi pidentyä.

– Kanta-Hämeen alueellakin ei ole kuin 16 vakinaista päivystämässä vuoroissa, ja kyseessä on suuri alue.

Lähimmät vapaapalokunnat ovat Tervakosken tehtaan palokunta (TPK) ja Riihimäen ja Lopen vapaapalokunnat.

Launoisista innokkaita?

Uusien jäsenten tulisi asua korkeintaan 10 kilometrin säteellä Vähikkälän paloasemasta.

– Sitten alkaa olla tilanne, ettei koskaan kerkeä mukaan keikoille muutoin kuin miehistöautolla perässä.

Katse on suunnattu uusien jäsenten toivossa oman kylän lisäksi myös Tervakosken ja Launoisten suuntaan, joista jälkimmäiseen matkaa on vain viitisen kilometriä.

Vaikka Vähikkälään kaivataan nyt ensisijaisesti uusia hälytystehtäviin lähteviä vapaaehtoisia, niin myös nuorisoa kannustetaan harrastuksen piiriin.

Harrastus myös nuorille

Ennen koronaa toiminnassa olleessa JPKKY:n nuoriosastossa oli mukana jopa 15 vähikkäläisnuorta. Kun nuoret kasvavat, he lähtevät muualle opiskelemaan.

– Se on maaseudulla huono juttu.

Vähikkälän VPK tekee yhteistyötä myös kylän muiden yhdistysten kanssa. He ovat esimerkiksi ensivasteina ralleissa ja esittäytymässä eri tapahtumissa. Kouluilla he ovat käyneet pitämässä alkusammutusnäytöksiä.

Rahalliset palkkiot käytetään yhteiseen virkistystoimintaan.

Lue myös: Hikinen kypärä ei houkuttele – Vapaapalokuntatoimintaa on uudistettava, ennen kuin on liian myöhäistä (HäSa 22.8.2021)