"Vahva tekninen osaaminen yhdistettynä taiteelliseen silmään" on yksi syy Glohairin kampaaja Kati Suokkaan kilpailumenestykseen – Mitä muuta voittoon tarvitaan?

Hämeenlinnalaisille tuttu kampaaja Kati Suokas on saavuttanut tänä vuonna kaksi voittoa ja kaksi finaalipaikkaa kampaamoalan kilpailuissa. Hän nauttii saadessaan rakentaa taideteoksensa pala palalta kauniiksi kokonaisuudeksi.

Aivan kuten käsityöläinen iloitsee valmistuvasta neuleestaan, nauttii parturi-kampaaja Kati Suokas, 46, hetkestä, jolloin omasta ideasta syntyy haluttu kokonaisuus, kaunis lopputulos.

Hattulalainen Suokas rakastaa hioa yksityiskohtia ja pitää haasteista.

Aivan kuten taidemaalarin taulut ovat esillä näyttelyissä, haluaa Suokas teoksilleen näkyvyyttä. Siksi hän osallistuu kilpailuihin.

Suokas on laskujensa mukaan osallistunut ainakin 50 kampaamo- ja parturialan kilpailuun niin Suomessa kuin ulkomailla.

– Aloin kilpailla jo kouluaikana, ja sen jälkeen olen lähes vuosittain käynyt kilpailuissa. Olin Suomen maajoukkueessa neljä vuotta, ja silloin tuli jo noin 20 kilpailua maailmalla, Suokas kertoo.

Pehmeän modernilla Rockmantic-tyylillä voittoon

Suokas toimii kampaajana Hämeenlinnan Glohairissa, joka hänen mukaansa tukee kouluttautumista.

Nainen on niittänyt kilpailuista roppakaupalla menestystä. Kuluneena vuonna hän on lähettänyt töitään kuuteen kilpailuun, joista on herunut kaksi voittoa ja kaksi finaalipaikkaa.

Tuoreimpana saavutuksenaan hänellä on syyskuussa pidetyn Intercoiffure- järjestön Trendblast 2021 -kilpailun maailmanmestaruus.

Trendblast 2021 -kilpailuun osallistuttiin lähettämällä annetun teeman mukainen video työn tekovaiheista ja lopputuloksesta. Valmiista työstä lähetettiin myös valokuvat. Teemoiksi oli valittu neljä tyyliä, joista Suokas valitsi Rockmantic-tyylin.

Suokas suunnitteli kokonaistyylin: mallin hiusten värjäyksen, leikkauksen ja kampauksen ja teki tyyliin sopivat korut. Apuna hänellä oli meikkaaja Tiina Lamberg ja valokuvaaja Mikko Karekivi.

– Tuomarit arvostivat teknisen tason lisäksi sitä, että rock-tyyli oli saatu nimenomaan hiusten avulla pehmeän moderniksi.

Asiakkaille testaukseen

Uusien ideoiden keksiminen kilpailuihin kehittää kampaajan ammattitaitoa, mutta antaa myös eväitä arjen työhön. Suokas on harjoitellut ja testannut ideoita omilla asiakkaillaan.

Mistään summittaisista erehdyksen kautta oppimisesta ei suinkaan ole kyse, vaan ideaa muokataan niin, että se sopii asiakkaan hiuslaadulle ja hänen kasvojensa muotoon.

Suokas testasi asiakkailla esimerkiksi kehittämäänsä liukuväritekniikkaa, jolla hän nappasi viime keväänä voiton Wella International Trend Vision Awardeissa. Kansainvälisen Visionary Awardsin finaalissa hän käytti vahvaa otsatukkaa, jonka alla hiukset olivat eriväriset. Tästäkin tekniikasta riitti ideoita hänen asiakkaittensa hiuksiin.

Ensi malli, sitten idea

Merkittävä osa kilpailua ja siinä menestymistä on sopivan mallin löytäminen.

– Mallilla pitää olla esiintymisvarmuutta, mallin ulkonäkö ja mitat. Mallitoimiston mallien hiuksille ei yleensä saa tehdä mitään.

Sopivan hiusmallin löytäminen ei katso aikaa tai paikkaa: Suokas on bongannut mallin baarista ja jopa katsastuskonttorilta.

Kun maallikko muodostaa mielessään kuvan asiakaspalvelijan pitkistä, kauniisti lainehtivista hiuksista, ampuu Suokas tämän mielikuvan nopeasti alas.

– En siinä vaiheessa katso hiuksia. Ei niillä ole mitään merkitystä. Mallille tehdään sellaiset hiukset, jotka hänelle sopivat. Yleensä se onkin helpompaa, että on malli, jolle suunnitellaan idea.

Ensin idea, mutta mistä malli?

Joskus idea pulpahtaa mieleen ennen mallia, jolloin vision toteuttamiseksi tarvitaan juuri tietyntyppiset kasvonpiirteet.

Koska sopivan hiusmallin löytäminen valmista ideaa varten on huomattavasti hankalampaa, Suokas kerää tilanteita varten omaa “mallivarastoaan”.

Usein ihmiset ovat pyynnöstä otettuja ja suostuvat hiusmalleiksi. Varastoon on jemmattu valokuvia yhteystietoineen muun muassa useista Glohairin asiakkaista.

Kohti vaativimpia kilpailuja

Suokas näkee vahvuutenaan tapansa viedä asiat loppuun asti. Hän hioo jokaisen osa-alueen yksityiskohdat niin huolellisesti, että lopputulos vastaa päässä olevaa visiota.

– Vahva tekninen osaaminen yhdistettynä taiteelliseen silmään, siitä tulee oma paketti, joka pärjää, Suokas kiteyttää.

Tulevaisuudessa hän aikoo osallistua astetta vaativimpiin ja suurempiin kansainvälisiin valokuvakilpailuihin. Niissä hänen tulee toteuttaa kokonainen kuvasarja eli tyyli 3–5 eri mallille.