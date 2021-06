Vaikuttava draama elämäänsä pettyneestä naisesta

Mary Anning (Kate Winslet) on ansioitunut paleontologi, mutta naisena ilman arvostusta jäänyt fossiilien keräilijä 1800-luvun Englannin etelärannikolla. Hän kerää turisteille elättääkseen itsensä ja sairaan äitinsä.

Suurimmat löytönsä hän on jo tehnyt, virallinen tunnustus puuttui. Mary Anningin (1799-1847) yksityiselämästä tiedetään vähän, joten ohjaaja-käsikirjoittaja Francis Lee on voinut rakentaa sen vapaasti.

Maryn läheinen ystävä oli Charlotte (Saoirse Ronan), joka on elokuvassa häntä paljon nuorempi. Todellisuudessa oli toisin päin. Myös heidän suhteestaan ei ole tietoa.

Salasuhde tuo valoa

Ammonite onkin syytä katsoa vain elokuvana. Se on vaikuttava draama elämässään pettyneestä naisesta, jolle intohimoinen salasuhde kulissiavioliitossa elävään Charlotteen tuo valoa ja merkitystä.

Kate Winslet ja Saoirse Ronan on molemmat loistavia. Erityisesti Winslet on Maryna aivan ylittämätön, pinnalta hillitty, mutta samalla rakkauden kaipuussaan riutuva. Myös luokkaerot korostuvat. Elokuvan kerronta on hyvin rauhallista ja Englannin kanaalin rannat toimivat miljöönä.