Valtaako kasvihmisten eliökunta lopulta koko maapallon? – Mentha Lorvensiksen näyttely hymyilyttää ja karmii selkäpiitä

Lääninhallituksen sisäpihan puissa roikkuvat “hedelmät” näyttävät kauniilta, mutta lähemmin tarkasteltuna jopa pelottavilta.

Kuvataiteilija Mentha Lorvensiksen eli Minttu Saarisen teoskokonaisuus Homoplantae kertoo kasvihmisten lajin synnystä.

– Aloin tehdä performatiivista projektia, jonka tavoitteena on ollut ystävystyä kasvien kanssa. Suuri osa ihmisistä kokee niihin jonkinlaista yhteyttä, Lorvensis kertoo.

Hanke lähtikin hyvin käyntiin, ja taiteilija loi yhteyden sypressiin. Muut kiireet veivät kuitenkin huomion, ja laiminlyöty kasvi kuoli. Seuraavana vuorossa olivat talvikaktukset, mutta niidenkin kanssa keskustelu tyrehtyi.

– Kissat pitivät niistä liikaa, joten siirryin ulos hengailemaan kasvien kanssa.

Elinkaari nähtävillä

Lorvensis kertoo lukeneensa paljon kasvien kommunikoinnista.

– Uskon, että ne viestivät jollakin tavalla, mutta ihmisellä on liian kiire nähdä sitä. Toinen asia on, vastaako niiden kommunikaatio meidän tarpeisiimme ja päinvastoin, hän pohtii.

Lorvensis käsittelee näyttelyssään ihmisen ja kasvin suhdetta toisiinsa ihmisen valtakauden jälkeen. Homoplantaen on kasvihmisten eliökunta, joka on muodostunut näiden kahden lajin kumppanuudesta ja sen koko elinkaari siemenistä, erilaisista kukkasista hedelmiin ja aikuiseen puuvaiheeseen on nähtävillä lääninhallituksen sisäpihalla.

– Näyttely kertoo kasvihmisten lajin synnystä loppuun asti. Homoplantaesta tulee lopulta päärotu, jota ihminen yrittää pitää loitolla, mutta lopulta se valloittaa maailman.

Jäähyväisten aika

Posthumanistista tematiikkaa käsittelevä näyttely suhtautuu humoristisen lempeästi ihmisrodun mahdolliseen tulevaisuuteen.

Näyttelyn tiedotteen mukaan ekokatastrofi, teknologian kehitys sekä lajien hyötyajattelu muokkaavat ihmisrodun uudelle tasolle.

– Teoksista kertovissa teksteissä on poliittisiakin vivahteita ja kannanottoja moniin asioihin, taiteilija sanoo.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Hämeenlinnan Taitelijaseura ry:n kanssa ja se toimii yhdistyksen pitkäaikaisena puheenjohtajana toimineen Saarisen jäähyväisnäyttelynä. Saarinen luopuu puheenjohtajuudestaan tänä vuonna.

Homoplantae su 31.7. asti Hämeenlinnan vanhan lääninhallituksen sisäpihalla(Hallituskatu 16).