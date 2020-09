Outi Kainunkangas sinnitteli sisulla takaisin työelämään – "Minulle jokainen työpäivä on jonkinlainen voitto"

Kuusi vuotta sitten perinnöllinen sairaus pakotti Outi Kainunkankaan lopettamaan fysioterapeutin työt sitkeästä sinnittelystä huolimatta. Oma yritys piti laittaa pöytälaatikkoon.

Lisäksi hänellä todettiin selkärangan ahtauma, joka vaati leikkaushoitoa.

– Kävin tosi pohjalla. Jouduin suurimmaksi osaksi makaamaan sängyssä, ja kun tuijottelin sieltä räystäslautoja, mietin, onko tässä mitään järkeä, Kainunkangas muistelee edellisiä vuosia.

Kuin ihmeen kaupalla hämeenlinnalainen on palannut takaisin työelämään osa-aikaisena yrittäjänä. Hän aloitti tammikuussa ratkaisukeskeisenä terapeuttina toimitiloissaan Suomen kasarmilla.

– Minulle jokainen työpäivä on jonkinlainen voitto.

Henkisesti kova paikka

Selkäleikkauksen jälkeen Kainunkangas päätti tehdä kaikkensa päästäkseen takaisin kiinni elämään.

– Hain aktiivisesti apua. Menin kaikkiin mahdollisiin kuntoutuksiin. Perustin myös apuvälineverkkokaupan, jossa pääsin hyödyntämään osaamistani. Se oli nappikauppaa, mutta antoi kipinän ja se oli minulle iso juttu.

Hermoradat paranivat pikkuhiljaa, mutta isoin työ oli korvien välissä. Liikkuminen apuvälineiden avulla oli henkisesti kova paikka.

– Kun ensimmäistä kertaa pääsin invamopon avulla metsän laitaan Aulangolle, nielin ylpeyteni. Hyväksyin, että tässä se nyt on. Olen kokenut, että kun ihminen haraa vastaan omalle tilanteelleen, se on kuin hakkaisi päätä seinään.

Yrittäjyys ainoa mahdollisuus

Tammikuusta 2017 hän työskenteli muutaman vuoden ajan sote-alalla ja työterveydessä, mutta joutui lopettamaan.

– Olin koko ajan rikki. Vaikka tein osa-aikaisesti, se oli liikaa, kun piti olla iskussa heti aamukahdeksalta. Meitä on paljon, joilla toimintakyky ei ole stabiili. Jo se, että pystyisi edes valitsemaan työaikansa, auttaisi todella paljon.

Hän haki myös pitkään osa-aikaista asiantuntijatyötä, mutta sellaisia paikkoja ei yksinkertaisesti ollut tarjolla.

– Kaikkein vaikeinta sairaudessa on ollut hyväksyä se, että oma ammattitaito menee hukkaan. Minulla on ollut hirveä palo tehdä töitä ja on ollut turhauttavaa, kun en ole voinut.

Kainunkangas päätti lähteä opiskelemaan psykoterapiaa, jotta voisi toimia yrittäjänä ja pääsisi itse vaikuttamaan työaikoihinsa.

– Järjestelmä kaipaisi joustoa. En ole löytänyt sitä mistään muualta kuin yrittäjyydestä.

Järjestelmä kaipaa uudistusta

Kainunkangas kuuluu Suomen Vammaisyrittäjiin. Invalidiliiton valtakunnallinen jäsenyhdistys pyrkii edistämään vammaisyrittäjien toimintaedellytyksiä koko Suomen alueella.

– Meiltä puuttuu aktiivisuutta tukeva järjestelmä. Nyt katsotaan, että jos pystyt töihin, et tarvitse tukea – etenkin jos sairaus ei näy ulospäin – vaikka juuri silloin kun käyt töissä, tukipalveluiden tarve on suuri.

Kannustinloukku on yksi isoimpia ongelmia. Monet työllisyyttä tukevista palveluista eivät myöskään kohtaa korkeasti koulutettuja.

– Paljon osaamista menee hukkaan. Olen osa-työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta puhun itsestäni, että olen osa-työkykyinen. Moni pystyisi tekemään töitä osa-aikaisesti, jos työkyvyttömyyseläkkeiden ansaintarajat olisivat tasolla, jolla osa-aikainenkin työnteko olisi kannattavaa.

Työ antaa merkitystä elämään

Nykyisessä työssään Kainunkangas hyödyntää myös omia kokemuksiaan.

– Kannustan hakemaan apua. Invalidiliitosta on ollut itselleni isoin apu.

Työhön paluulla on ollut hänelle iso merkitys.

– Vaikka yrittäminen on minulle ainoa mahdollisuus, olen myös aina halunnut olla yrittäjä. Osa-aikaisena pystyn tekemään sataprosenttisesti ne tunnit, jotka olen töissä.

Omassa yrityksessään hän käyttää muiden vammaisyrittäjien palveluja muun muassa markkinoinnissa.

– Kun vammaisyrittäjä jotain tekee, hän tekee sen ylpeydellä ja intohimolla ajatellen, että se hetki, kun pääset töihin, on mahdollisuus.