Vanajaklubi toi Virveliin kauan kaivatut palvelut – Rantaravintolassa on satsattu veneilijöihin

Virvelinrannassa puhaltavat nyt uudet tuulet. Ravintolassa aikaisemminkin yrittäjänä toimineen Susanna Pusan rinnalla ovat uudet kumppanit Elina Virta ja Paavo Honkajuuri .

Viime maanantaina avatun paikan nimi on nyt Vanajaklubi.

– Klubi on laaja käsite, joka ei määrittele toimintaa mitenkään. Tällä alueella on rajattomat mahdollisuudet kehittämiseen, Pusa tuumaa.

– Alkuun lähdetään kesäterassimeiningillä ja nälkäisille on kylmävitriinissä pakattua purtavaa. Suunnitelmissa on aloittaa lounastarjoilut syksyllä.

Ravintolaan kaavaillaan myös elävää musiikkia, mutta keikkojen aika on todennäköisesti vasta ensi vuoden kesällä.

Pitkäaikainen haave

Logistiikka-alan yrittäjänäkin työskentelevä Honkajuuri tunnetaan intohimoisena veneilijänä ja se näkyy uudistuneen rantaravintolan palveluissa.

– Virvelinrannan kehittäminen on ollut haaveenani 10 vuotta. En lähtenyt tähän mukaan rahan takia, vaan saadakseni mukavan syyn herätä aamulla. Nyt pääsen toteuttamaan ihmisten toiveita, Honkajuuri sanoo.

– Toivomme saavamme esimerkiksi Hämeen veneilijöiden Facebook-sivulta vinkkejä siitä, millaisia palveluja meiltä kaivataan.

Bensaa ja maasähköä

Nyt Virvelinrannassa on vuokrattavien venepaikkojen lisäksi 10-paikkainen vierasvenelaituri sekä maasähköä, bensiiniä ja imutyhjennys.

– Näitä palveluja ei ole Hämeenlinnassa ollut ja siksi esimerkiksi Lempäälän tai Valkeakosken veneilijät eivät ole tänne tulleet.

Vaakunaklubilta voi vuokrata vesijettejä ja rantaan on tulossa soutuvene, jonka saa käyttöönsä 20 euron pantilla.

Honkajuuren elämänkumppani Elina Virta on tänä kesänä Virvelinrannassa uuden edessä, sillä hänellä ei ole aikaisempaa kokemusta yrittäjänä.

– Olen koulutukseltani hammashoitaja, mutta ravintola-ala on aina ollut kiinnostuksen kohteena. Nyt eteen tuli hyvä tilaisuus kokeilla, miten siivet kantavat, Ranta kertoo.

Kalastajille jäähilehuone

Kolmikko on tehnyt ravintolassa ja sen ympäristössä puhdistustöitä, korjauksia ja parannuksia. Terassilla on 370 istumapaikkaa ja sen takaosaan on esteetön kulku.

Pusa tunnustautuu innokkaaksi kalastajaksi ja rannan kalastuslaituria ollaan kunnostamassa.

– Meillä on nyt tarjota kalastajille ilmainen veneenlaskupaikka, kalanperkuupaikka ja jäähilehuone. Kalenterissa on uistelukisoja, mutta niiden toteutuminen riippuu ihan koronasta.