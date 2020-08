Vanajanlinnan milleniaalille ruokaritarille työtarjous tuli täytenä yllätyksenä – Kasper Mäkinen on kokannut 11-vuotiaasta lähtien

Kasper Mäkinen on kovissa liemissä keitetty. Elokuun alussa alkanut pesti Vanajanlinnan keittiöpäällikkönä on 28-vuotiaalle helsinkiläiselle uran luonteva jatkumo.

Miten päädyit tänne töihin?

– Minulle soitettiin kesäkuun lopulla ja kävin muutaman kerran haastattelussa. Työtarjous tuli yllätyksenä, mutta samalla sekunnilla innostuin, kun tajusin, mihin minua pyydettiin. Vanajanlinnalla on vahva brändi ja on ilo ja kunnia päästä tänne töihin. Milleniaalin kovalla intohimolla lähden tähän tehtävään.

Miltä työ vaikuttaa?

– Tosi mukavalta. Tämä on tosi iso paikka ja monessa paikassa tapahtuu yhtä aikaa. Kaikkien narujen pitäminen käsissä tuo omat haasteensa, mutta juuri se on työn suola. Täällä on monenlaista ruokatuotetta ja on hienoa päästä työskentelemään upeiden ihmisten kanssa. Saan kiksejä siitä, että pääsen suunnittelemaan ja tykkään ottaa vastuuta. Minulle johtaminen on pedagogiikkaa, tiimihengen nostatusta ja vastuun antamista niille, jotka pystyvät sitä ottamaan.

Mitä pidät Vanajanlinnasta paikkana?

– Vanajanlinnalla on kova brändi taustalla, mutta näen potentiaalin paljon isompana. Pidän siitä, että pääsen yhdistämään upean vanhan miljöön ja oman modernin ruokapuoleni.

Aiempi keittiömestari Mika Jokela sai pestin Finlandia-talon keittiöpäälliköksi. Miltä tuntuu astua hänen saappaisiinsa?

– Kaikki kunnia Mika Jokelalle, hän jätti isot saappaat. Lähden kuitenkin avoimin mielin rakentamaan keittiötä omannäköiseksi, sillä jokaisella keittiömestarilla on oma käsialansa.

Missä olet hankkinut oppisi ja onko sinulla esikuvia?

– Olen ollut kiinnostunut ruoanlaitosta jo 11-vuotiaasta lähtien. Tiesin tosi aikaisin, että haluan alalle ja haluan kehittyä. Minulla on paljon esikuvia, joilta olen saanut kovaa oppia. Olen nuorena kierrellyt kokkina monessa paikassa. Kovat tyypit ovat näyttäneet, miten tätä tehdään.

Aiot uudistaa Vanajanlinnan ruokalistaa, miten?

– Käytän ranskalaisia tapoja tehdä ja yhdistän ne skandinaavisiin raaka-aineisiin. Minulle on tärkeää ekologinen ajattelu ruoan suhteen. Käytän paljon kalaa ja äyriäisiä, ne ovat lähellä sydäntä. Haluan, että raaka-aineet tuodaan läheltä ja tiedän tarinan niiden taustalla. Meillä on Suomessa huippuraaka-aineita, joita käytän sesongin mukaan.

Mikä on sinun bravuurisi?

– Olen tosi kova jälkiruokien tekijä, mutta ruoka-annoksissa bravuurini vaihtelee fiiliksen ja kauden mukaan, jopa viikoittain. Siinäkin menen raaka-aine edellä.

Mitä drinkkiä suosittelisit?

– Minulle maistuu aina Hendricks kurkulla.

Kenelle julkkikselle haluaisit kokata ja mitä?

– Gordon Ramsaylle makkaraperunat kaikilla mausteilla.

Ensimmäinen à la carte -ruokalistasi tulee tarjolle 1. syyskuuta. Millä houkuttelet paikalliset Vanajanlinnalle?

– Haluan laskea kynnystä ja tehdä nättiä ruokaa hyvällä meiningillä. Ideana on, ettei täällä tarvitse jäykistellä puku päällä vaan meille kaikki asiakkaat ovat yhtä tärkeitä.

