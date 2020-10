Vanajanlinnan pitkä perinne katkeaa – Itsenäisyyspäivän aaton juhlat perutaan

Vanajanlinna ei järjestä tänä vuonna perinteisiä 5.12. itsenäisyyspäivän aaton juhlia vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

– Olemme seuranneet tilannetta herkällä korvalla syksyn mittaan. Joulukuun alkuun on toki vielä aikaa, mutta sen verran isoista juhlista on kyse, ettemme halua ottaa minkäänlaisia riskejä tartunnoista. Terveys ja turvallisuus edellä mennään, kertoo Vanajanlinnan hallituksen puheenjohtaja Mika Walkamo.

Juhlat on järjestetty koko Vanajanlinnan nykyisen toimintahistorian ajan, vuodesta 1998.

– Olo on haikea, kun itsenäisyyspäivän aaton juhlat täytyy perua. Yritämme nyt keskittyä positiivisesti tulevaisuuteen. Kestitsemme tuttuun tapaan pikkujoulut, kokoukset ja saunaillat – ja luotamme siihen, että vuoden 2021 itsenäisyyspäivän aatosta tulee upea.

Vaikea vuosi

Vanajanlinnan itsenäisyyspäivän aaton juhlavastaanotto on noussut Suomen toiseksi suurimmaksi itsenäisyysjuhlaksi. Kutsuvieraita on ollut juhlissa viime vuosina lähes tuhat. Suurilla juhlilla on ollut positiivinen vaikutus myös alueen yrityksille: juhlavaateliikkeissä kauppa on käynyt hyvin, ja kampaamot, kosmetologit ja taksit on varattu täyteen.

Kulunut vuosi on ollut koronatilanteen vuoksi erittäin poikkeuksellinen ja haastava myös Vanajanlinnalle.

– Olemme joutuneet miettimään kuvioita uusiksi tänä vuonna. Vahvuutemme on onneksi se, että meillä on 20 erillistä kokous- ja juhlatilaa. Pystymme järjestämään pienempiä tilaisuuksia niin, että eri ryhmät eivät tarpeettomasti kohtaa toisiaan, Walkamo kertoo.

Walkamon mukaan palvelutarjontaa on kehitetty, kun Wellness Center Care aloitti toimintansa heinäkuussa.

– Meiltä voi vuokrata erilaisia liikuntavälineitä tai lähteä vaikka ohjatulle melontaretkelle, Walkamo kuvailee.