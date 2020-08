Vanajaveden Opisto innostaa kaikenikäisiä harrastamaan ja opiskelemaan – "Opetuksen järjestelyissä mennään aina turvallisuus edellä"

Vanajaveden Opistossa on tarjolla jälleen lähes tuhat kurssia. Valikoimissa on sekä vanhoja tuttuja kursseja että uutuuksia kokeilunhaluisille. On kestävää kehitystä edistäviä kursseja, vegeruokakurssi, kompostointikurssi, rentoutusoppia sekä paljon muuta.

Opisto on varautunut koronaepidemian hillitsemiseen monin tavoin.

– Opetuksen järjestelyissä mennään aina turvallisuus edellä, Vopin rehtori Outi Itäluoma kertoo opiston tiedotteessa.

Jos kursseja joudutaan keskeyttämään ja merkittävä osa kurssikerroista peruuntuu, opisto lupaa antaa hyvitystä kurssimaksuihin kurssikohtaisesti.

– Hyvitämme myös siinä tapauksessa, että lähiopetus joudutaan muuttamaan etäopetukseksi, eikä opiskelija halua siihen osallistua.

Lähes sata toimipistettä

Vanajaveden Opisto järjestää kursseja lähes sadassa toimipisteessä, ja usein tulee viime hetkilläkin tilamuutoksia.

– Nyt muun muassa jotkut koulut ovat muuttaneet liikuntasalejaan väliaikaisesti luokkatiloiksi. Vop kuitenkin on etsinyt korvaavia tiloja ja osin myös löytänyt, apulaisrehtori Kari Koski sanoo.

Jaakonkadun tiloissa on myös remontoitu tanssisali Paviljonkia. Kulkeminen tanssisaleihin ja kuntosaliin tulee mahdolliseksi jatkossa myös sivuovista. Lisäksi kuntosalin yhteyteen on saatu uusi soutulaite.

– Paviljongin ulkoseinään on tehty uusi tiiliverhoilu, ja kiinteistön piha-alue tullaan viimeistelemään syksyn aikana. Tämä mahdollistaa jatkossa myös ulkoliikuntakurssit, Koski kertoo.

Kurssiopas netissä ja kirjastossa

Opiston kurssiopas löytyy näköislehtenä netistä sivustolta www.kktavastia.fi/vop.

Lisäksi tulostettuja kurssiluetteloita on toimitettu elokuun alkupäivinä Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan kirjastoihin selattavaksi.

Vopin kursseille voi ilmoittautua puhelimitse 03 6581 800 ma–to klo 10–16 tai verkossa www.opistopalvelut.fi/vanajavesi.