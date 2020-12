Vanajaveden opisto joutuu säästökuurille koronavuoden jäljiltä – Kurssitarjontaa karsitaan ja tilat joutuvat syyniin

Vanajaveden opiston ensi vuoden talousarvio on 172 000 euroa miinuksella. Kansalaisopiston täytyy etsiä säästökohteita, jotta talous saataisiin tasapainoon.

Säästöt näkyvät vasta ensi syksyn ohjelmassa, sillä kevään kurssit on jo lyöty lukkoon.

Vanajaveden opiston rehtori Outi Itäluoma, miten koronatilanne vaikuttaa kevään kursseihin?

– Riippuu, mihin tilanne kehittyy. Lähtökohtana on normaali, mutta nähtäväksi jää, mikä on tilanne keväällä. Lisäämme parhaillaan opettajien etäopetusvalmiuksia.

Millä kriteereillä kurssitarjontaa syksyllä vähennetään?

– Normaali peruste on, kiinnostaako kurssi vai jääkö osallistujien määrä alle minimin. Tarkastelemme myös tilavuokria ja sitä, ovatko tilat sopivat. Meillä on 90 toimipistettä, joista osa on nyt liian isoja, kun koronan takia ryhmäkokoja on täytynyt pienentää. Pitäjissä kuntien omistamat koulut olisivat hyviä tilaratkaisuja.

Tarvitseeko kurssikirjon olla niin laaja kuin mitä se on ollut?

– Ei välttämättä. Valikoima on aika vakiintunut. Meillä on kolme laajempaa aihealuetta: ilmaisu- ja visuaaliset aineet, viestintä- ja yhteiskuntataidot sekä liikunta ja hyvinvointi. Ne palvelevat ihmisen monipuolista kehittymistä ja koen, että kaikkia niitä tarvitaan. Sitä mietitään, miten monipuolista kunkin aihealueen sisältö on.

Milloin varmistuu, mitkä kurssit jäävät pois?

– Me aloitamme uuden lukuvuoden suunnittelun helmikuussa. En muista, että aiemmin olisi täytynyt poistaa 3000 tuntia, mutta kolmen kunnan alueella luku ei ole niin järkyttävän iso. Meillä on keinoja, voimme säätää esimerkiksi lukuvuoden viikkojen määriä ja hintoja.

Mistä muualta säästöjä otetaan?

– Teemme säästöt ensin tiloihin ja tunteihin liittyen. Kurssimaksukertymä on aina arvio, ja se voi myös elpyä, jos tautitilanne helpottaa. Säästöjen vaikutusta vakituisiin työntekijöihin ei tässä vaiheessa vielä tiedetä.

Onko kursseja jatkossakin kolmessa kunnassa?

– Kyllä. Emme voi mennä sellaiseen, että toimintaa olisi vain Hämeenlinnassa.

Joudutaanko kurssimaksuja ensi vuonna nostamaan?

– En ole ollut kauhean innokas viime aikoina niitä nostamaan. Kokonaishintatasoa ei voi laskea, muttei nostaakaan, tai ihmiset äänestävät jaloillaan. Hinnat täytyy toteuttaa aika yksilöidysti.

Onko tiedossa mitään uutta tai positiivista ensi vuodelle?

– Me joka tapauksessa haemme uutuuksia opetusvalikoimaan ja jatkamme kehittämistyötä. Monimuoto-opetus ja hybridimalli kiinnostavat. Pyrimme sopeutumaan tilanteeseen, eikä työn arvokkuus ole mihinkään kadonnut.