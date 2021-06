Vanha maalaisaittaa muuttui ruokailutilaksi – Avajaisia vietetään tänään Hauhon wanhalla raitilla

Hauholla sijaitsevan Wanhan Raitin Kievarin omistaja Ismail Aktas odottaa innoissaan maalaisaittaan tehdyn ruokailutilansa avajaisia.

– Idea laajentaa ravintolaa lähti liikkeelle siitä, että Suomen kesä on yleensä sateinen. Ulkona meillä on 44 istumapaikkaa, mutta kun alkaa sataa, asiakkaita ei näy kuin katetulla terassilla. Tähän yritin löytää ratkaisua ja pelastaa kesän, Aktas kertoo.

– Viime syksynä kurkkasin varastoina toimineisiin vanhoihin aittoihin ja näin pienen valon. Otin yhteyttä vuokranantajaan ja sain aitatkin vuokrattua kievarin yhteydessä, hän jatkaa.

Lisää asiakaspaikkoja

Tällä hetkellä ravintolan käyttöön on entisöity vain yksi monista aitoista.

– Minulla on nyt riittävästi asiakaspaikkoja Hauhon mittakaavassa. Viikonloppuisin paikka on täysi ihmisistä, arkipäivisin on vähän hiljaista, Aktas sanoo.

– Ennustan kuitenkin hyvää myyntiä, minkä vuoksi tein tämän. Ihmiset arvostavat ja ihastelevat paljon kievariamme hirsineen ja pihoineen, hän jatkaa.

Vanhaa tunnelmaa mukaillen

Uuden ravintolatilan avajaiset pidetään perjantaina.

– Saimme anniskeluluvat, joten kaikki näyttää hyvältä, Aktas kertoo.

Entiseen aittaan syntynyt ruokailutila on haluttu pitää uskollisena vanhalle autenttiselle maalaistyylille liikaa remontoimatta.

– Mietin paljon, mitä tilalle tekisin, jotta nostalginen tunnelma säilyisi. Vanhojen tavaroiden raivaaminen aitasta avasi silmäni, ja päätimme vain siivota tilan perusteellisesti. Lisäksi avasimme lankkulattiat ja laitoimme ne takaisin tuettuamme ja pestyämme ne, Aktas sanoo.

Myös aitan seinille on aseteltu vanhoja maalaisesineitä koristeeksi sekä mielenkiintoinen yksityiskohta, joka löytyi vanhoja tavaroita penkoessa.

– Parasta oli se, kun löysimme muutaman 60-luvulla julkaistun Hämeen Sanomien lehden. Otimme eräästä lehdestä uudenvuoden toivotukset talteen ja laitoimme ne seinälle, Aktas kertoo.

Aitan ruokailupaikan muukin sisustus säväyttää mukaillen vanhaa tunnelmaa.

– Pöydät olemme tehneet vanhoista puista, jotka ovat olleet kievarin varastolla. Aittaan on tulossa samoista puista myös penkit, Aktas jatkaa.