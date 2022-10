Vanha tammi Vanajan kirkon kellotapulin vieressä näyttää vaaralliselta – Kysyimme, mitä puulle aiotaan tehdä

Vanhan tammen huono kunto Vanajan kirkon kellotapulin vieressä on kiinnittänyt Kaupunkiuutisten lukijan huomion.

Hän kertoo olleensa asiasta yhteydessä sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan että Hämeenlinnan kaupunkiin, mutta sanoo, ettei kukaan oikein ota kantaa asiaan.

– Siellä on kaksi isoa tammea. Se toinen siinä hautausmaan portin pielessä on vaarallisesti revennyt. Itse en uskalla enää siitä kulkea, lukija kertoo.

Puun kunto pantu merkille

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan hautaustoimen päällikkö Piia Suonpää tunnistaa, mistä puusta on kysymys.

– Olen ollut työssäni vasta vajaan kuukauden, joten en ole ehtinyt vielä saada asiasta palautetta, mutta olen kierroksellani kiinnittänyt huomiota tähän puuhun.

Hän kertoo, että seurakunnan ensi vuoden määrärahaan on jo kaavailtu arboristin hoidollisia toimenpiteitä Vanajalla. Suunnitelmissa on tutkia samalla vanhan tammen kunto.

– Joskus on niin, että puu voi näyttää ulkoisesti hyvinkin huonokuntoiselta, mutta kun se tutkitaan, niin sillä on vielä elinvoimaa. Elävän puun lahoaminen on vuosikymmenien, jopa yli sata vuotta kestävä prosessi.

Perusteellinen tutkimus ensin

Suonpää muistuttaa, että kyseisellä tammella on jo paljon ikää.

– Se, että riittävätkö siihen hoitoleikkaukset vai onko se ihan kaatouhan alla, täytyy ensin tarkistaa perusteellisesti ennen kuin toimenpiteitä ryhdytään tekemään.

Tutkimuksen tekee alan ammattilainen eli arboristi.

– Mahdollisesti puuhun tehdään pieni poraus ja katsotaan sen sisäistä kuntoa.

Puun rungossa kasvaa myös sieniä, onko niistä jotain haittaa?

– Riippuu, mitä sieniä siinä on. Osa sienistä on harmittomia ja jopa uhanalaisia harvinaisuuksia.

Kaataminen viimeinen vaihtoehto

Suonpää korostaa, että puun kunto tutkitaan ensin perusteellisesti ja vasta sen jälkeen päätetään, mitä sille tehdään.

– Selkeästi ainakin hoitoleikkaukselle on tarpeita. Kaataminen on kuitenkin viimeinen konsti, jos oikeasti todetaan, että puun kunto ja elinvoimaisuus sitä vaatii.

Vaikka tammi on seurakunnan maalla, täytyy sen mahdolliseen kaatamiseen hakea kaupungilta lupa.

– Kaava-alueella lupaa täytyy aina hakea.

Eikö pelota, että puu kaatuu?

Hauhon kirkon vieressä kaatui vanha, iso lehtikuusi 2019. Puu oli ollut terve, mutta lumimyräkkä oli ollut sille liikaa. Eikö pelota, että jotain vastaavaa tapahtuu, tammihan on aika iso ja lähellä rakennusta?

– Tammella on vahvat juuret ja siinä on kuitenkin sillä tavalla suojaa, ettei tuuli siihen ihan suin päin käy, mutta tietysti ainahan se on mahdollista, ei sitä voi poiskaan sulkea, ja sen vuoksi asia (puun kunto) täytyy tutkia ja selvittää.

Uskaltaako vanhan hautausmaan portista yhä kulkea?

– Tietysti myrskyisellä ilmalla kuivia puun oksia voi tulla mistä tahansa. Viime talvihan oli sellainen, että monella alueella esimerkiksi männyistä tuli oksia alas. Jos on normaali, ei kovin tuulinen sää, en näe, etteikö siitä voisi kulkea, mutta jos kokee portin turvattomaksi, niin meillä on myös muita sisäänkäyntejä hautausmaalle.