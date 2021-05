Vapautumisen aikaa odotellaan Ahveniston moottoriradalla – Kevääseen on heräilty kavereita tapaamalla

Ahveniston moottoriradan varikkoalueella seisoo maanantai-iltana tusinan verran komeita moottoripyöriä ja parisenkymmentä autoa.

Radalla ei ole kuitenkaan mitään tapahtumaa, eikä ajankohtaa ole mainostettu missään.

– Viime kesän lopulla tämä alkoi ja puskaradio on sitä jauhanut. Samanhenkiset ihmiset tapaavat toisiaan, katselevat kalustoa ja pörisevät milloin mistäkin, paikalle huristellut Hasse Renfeldt kertoo.

Porukkaa laidasta laitaan

Maanantai-iltojen alkusysäys tuli Veteraanimoottoriklubi ry:n Kanta-Hämeen osastolta.

– Me Kantamotoristit tämän aloitimme ja kyselimme mobilisteja mukaan. Ajatuksena olisi, että sitten kun korona hellittää, voisimme jotenkin virallistaa tämän homman ja tehdä siitä säännöllisen, osaston vetäjä Hannu Kaskela tuumaa.

Viime vuonna kentälle kerääntyi parhaimmillaan yli 200 ajoneuvoa.

– Porukkaa on ollut ihan laidasta laitaan. Emme ole halunneet rajata tätä mitenkään. Monet ovat kiinnostuneita moottoripyöristä, vaikkei heillä välttämättä itsellään ole sellaista.

Koronan aikana kotimaan matkailu on ollut arvossaan ja se koskee myös moottoripyöräilijöitä.

– Kun ulkomaille ei pääse, on ajeltu Suomessa. Minullekin kertyi viime kesänä mittariin 20 000 kilometriä, mikä on aika paljon. Tapaamiset ovat toimineet, sillä motoristit noudattavat rajoituksia hyvin, Kaskela vakuuttaa.

Kova polte tapahtumiin

Vuoden 1968 Ford Mercuryssä istuu tammelalainen Veikko Mäenhovi, joka on innokas autoharrastaja. Yhtenä homman suolana ovat olleet kokoontumiset ja yhteiset ajelut, jotka ovat olleet nyt koronan takia jäissä.

– Tämä aika on tuntunut ihan hullulta. Nyt olisi jo kauhea tarve päästä johonkin tapahtumaan, Mäenhovi tunnustaa.

Hämeenlinnan elokuinen Linna Cruising peruuntui viime vuodelta, eikä sen jatkosta ole Mäenhovilla tietoa.

– En ole kuullut, että ajeluja olisi järjestetty edes pienimuotoisesti. Riihimäen Turpakäräjillä oli kai ollut porukkaa. Forssan Pick-Nick olisi elokuussa, mutta on ollut puheita, että sitä mahdollisesti siirrettäisiin.

Mäenhovilla on kymmenen autoa ja kaikki samaa merkkiä.

– Kyllä sen Ford on oltava. Ainoa hyvä puoli koronassa on ollut, että tekemättömät työt on saatu tehtyä.

Alkuperäinen on paras

Ahvenisto on tuttuakin tutumpi paikka Hanna-Leena ja Esa Kaivosojalle.

– Olemme Kantamotoristien jäseniä ja kavereita on tultu tänne tapaamaan. Viime kesänäkin tuli käytyä. Linna Cruisingiin emme ole osallistuneet, mutta monina vuosina on ajeltu Saariselälle, Mallinkaisille ja Alvettulaan, he kertovat.

Pariskunnalla on neljä moottoripyörää, joista mukana on tällä kertaa vuoden 1951 Royal Enfield.

– Vanhin pyörämme on vuoden 1935 Harley Davidson. Minulle on tärkeää, että pyörä on alkuperäinen, en ole koskaan niitä parannellut.

Määräyksiä noudatetaan

Moottoriradan kahvila oli maanantaina toista päivää auki.

– Tästä se lähtee rullaamaan. Toivottavasti 16. toukokuuta jälkeen homma helpottuu ja rajoitukset poistuvat, mieluusti kokonaan, rataoperaattori Pertti Kurki-Suonio pohtii.

Yrittäjä on tarkkaan selvittänyt ELY-keskukselta, missä rajoissa moottoriradalla voidaan tällä hetkellä toimia.

– Tämä on laskettelukeskukseen verrattava urheilusuorituspaikka. Kaikkia määräyksiä noudatetaan ja niin kauan, kun ei myydä lippuja, niin toiminta on sallittua.

Harrastajien määrä kasvussa

Kurki-Suonio uskoo, että maanantai-illoista saadaan jossain vaiheessa Ahvenistolle upea perinne, joka houkuttelee paikalle väkeä kaikkialta Suomesta.

– Viime vuonna täällä kävi yli tuhat ajoneuvoa ja vehkeitä oli traktorista kilpureihin, paloautoon ja vanhaan Vekan dösään. Ahvenisto on tunnettu nimi koko Suomessa ja se tuo oman taustansa tähän hommaan, Kurki-Suonio uskoo.

Kohtaamisille on tilausta, sillä harrasteajoneuvojen määrä Suomessa on Kurki-Suonion mukaan kasvanut valtavasti.

– Ne ovat omistajilleen tärkeitä, niitä halutaan näyttää ja ennen kaikkea mennä jonnekin, eikä vain ajaa ympyrää jonkun kaupungin keskustassa.