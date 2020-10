Tuire Toivola leikittelee vastakohdilla – Mustavalkoinen ja värikäs kohtaavat Paperihuoneen näyttelyssä

Galleria Paperihuoneessa on esillä lokakuussa hämeenlinnalaisen kuvataiteilijan Tuire Toivolan näyttely Mustavalkoinen ja värillinen vyöhyke. Näyttely on nimensä mukaisesti rajattu erillisiin mustavalkoiseen ja värilliseen vyöhykkeeseen. Mustavalkoiset maalaukset on ripustettu gallerian etuosaan ja värikkäät takaosaan.

– Näyttelyn etuala on kuin henkilö kuvattuna ulkoapäin tuttuna ja seesteisenä. Jos haluaa nähdä sisäistä elämää, täytyy kurkistaa verhon taakse, taiteilija esittelee.

Kivet edustavat vakautta

Toivola on maalannut kallioita ja kivikkoisia näkymiä musteella ja värikkäitä abstrakteja töitä sekatekniikalla käyttäen muun muassa akvarelleja ja sokerivesiliuosta. Rantamaisemissa on muistumia taiteilijan lapsuudesta Porkkalanniemen silokallioilla.

– Mustavalkoiset kivet ja kalliot edustavat vakautta, muuttumattomuutta ja ikiaikaisuutta. Mustavalkoisuus pelkistää maisemia ja tuo teoksiin ajattomuuden tuntua, taiteilija pohtii.

Työhuone Taidekasarmilla

Toivolaa kiehtovat vastakohtaisuudet; pysyvyys ja liike, hallitsematon virtaavuus ja kontrolli. Hän maalaa myös värikkäästi rönsyileviä abstrakteja teoksia, joissa väri ja muoto leikittelevät ja etsivät suhdetta toisiinsa. Maalauksissa on orgaanisia muotoja, ikään kuin jäkälää kiven pinnalla. Näyttelyn teokset ovat syntyneet Toivolan työhuoneella Poltinahon Taidekasarmilla.

Pajassa Pirjo Dufvan taidetta

Grafiikanpajan puolella on Paperihuone ry:n jäsentaitelija Pirjo Dufvan näyttely Mielentiloja. Dufvan grafiikantöissä yhdistyvät luonto sekä tietynlainen unenomaisuus ja mystisyys. Osa teoksista on esittäviä, osa abstrakteja, kuten sinisävyiset vedokset Kangastus 1 ja Kangastus 2.

Ikkunalle asetetuissa teoksissa Kurkistus ja Haave esiintyy ihmisfiguureja. Pehmeäpohja ja avosyövytystekniikalla toteutetussa Haave-teoksessa virnan lehdet varjostavat lepäävää naishahmoa. Taiteilija on käyttänyt myös monotypiaa, puupiirrosta, fotoetsausta, litografiaa ja imageOn-tekniikkaa.

Paperihuoneella voi myös kokeilla grafiikan menetelmiä.

– Lokakuussa on tulossa monotypiatyöpaja ja loka-marraskuun taitteessa fotoetsaustyöpaja, Paperihuone ry:n sihteeri Tiina-Katriina Mustonen kertoo.

Tuire Toivolan ja Pirjo Dufvan näyttelyt ovat esillä Galleria Paperihuoneessa (Arvi Kariston katu 9) 30.10. asti.