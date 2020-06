Vikmaninlahdella ovat puhaltaneet uudet tuulet viime kesästä lähtien

Nuoret yrittäjät Kaarle Salmela ja Samuel Sundell ovat ottaneet haltuunsa Hämeensaaressa sijaitsevan Cable Wakeboard -keskuksen.

Yrityksen vuonna 2014 perustanut hyvinkääläinen pariskunta Teemu Jokiniemi ja Jaana Strandman astui sivuun, kun tuusulalaiset ystävykset päättivät ryhtyä unelmiensa kesätyöhön.

– Aloitimme South Beach Waken pyörittämisen kahdestaan kesällä 2019. Yritystoiminta olisi edellisen omistajan lopetettua siirtynyt palasina Tampereelle. Espoolainen vesiurheilukeskus ja ravintola Laguuni kuitenkin osti paikan ja me vuokraamme sitä yrittäjinä toiminimellä, Sundell kertoo.

Kävijämäärät kasvaneet

Salmela kertoo muuttaneensa Hämeenlinnaan työnteon ja liikkumisen helpottamiseksi.

Yrittäjät kertovat, että kävijämäärissä on tapahtunut kasvua viime kesään verrattuna.

– Aktiivinen liiketoiminta käynnistyi tänä vuonna 1. kesäkuuta. Radoilla on ollut vilkasta ja asiakkaita on käynyt enemmän kuin viime kesänä. Heinäkuussa tulee kunnon suma. Lukuja on hankala arvioida, sillä niitä ei pystynyt katsomaan kirjanpidosta tai kassajärjestelmästä ennen tätä vuotta.

Lautailua taustalla

Molemmilla miehistä on runsaasti lautailutaustaa takana.

– Aloitin skeittaamisen 6-vuotiaana ja lumilautailun samana talvena. Lumilautailussa olen yltänyt varsin korkealle tasolle ja tämän harrastamisen kautta sain mahdollisuuden kokeilla pari kertaa wakeboardingia, sanoo Sundell.

– Itsellänikin on skeitti- ja lumilautailutaustaa, tosin vähän rennommalla meiningillä kuin Samuelilla, kertoo Salmela.

Uudistaminen mielessä

Yrittäjät ovat innoissaan mahdollisuuksista kehittää liiketoimintaansa, mikä on jo osittain toteutunutkin.

– Aiomme uudistaa yritystoimintaa. Olemme kunnostaneet obstaakkeleita, koska ne olivat aika huonossa kunnossa. Yksi olisi ainakin tarkoitus laittaa lisää, Sundell suunnittelee.

– Meillä on myös nyt tullut kaksi lajia lisää viime kesästä: melonta ja vesijetit, jatkaa Salmela.

Opinnot heti hyötykäyttöön

Sekä Salmela että Sundell ovat juuri valmistuneet opinnoistaan ja aloilta opitut taidot ovat päässeet hyötykäyttöön yrityksessä.

Graafiseksi suunnittelijaksi valmistunut Sundell on suunnitellut yrityksen verkkosivut itse ja mainostanut South Beach Wakea sosiaalisessa mediassa.

Sähköasentajaksi valmistunut Salmela on hoitanut sähköpuolta ja vaijerien asentamisen.

Yrittäjien on vaikea löytää huonoja puolia työstään rakkaan lautailuharrastuksensa parissa.

– Tämä on tällainen kesäinen päivätyö meille, naurahtaa Sundell.

Cable Wakeboard -keskus on avoinna kesällä ma-pe kello 15–22 ja la kello 10–22.