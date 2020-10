Video: Hattulalainen Veera Murtomäki ja Minni ovat rally-tokon nuorten Suomen mestareita – Lajissa koiraa saa ja pitää kehua

Rally-tokon tarkoituksena on opettaa koiralle hyvät käytöstavat osana liikunnallista lajia.

Valkoturkkinen Minni-koira tepastelee hiekkakentällä, jolle on aseteltu erilaisia kylttejä ja esteitä. Minnin omistaja, 12-vuotias Veera Murtomäki kävelee vierellä, ohjaa ja kehuu.

Hattulalainen Murtomäki on voittanut mittelspitzinsä kanssa kaksi rally-tokon nuorten Suomen mestaruutta, viimeisimmän syyskuussa.

Rally-toko on koiraharrastus, jossa koira ja ohjaaja suorittavat radalle kylteillä merkittyjä tehtäviä. Rataan voi kuulua muun muassa hyppyjä ja pyörähdyksiä, ja kaikki tulee suorittaa tarkkaan määritellyllä tavalla ja paikalla.

Suomen Rally-toko-yhdistys muistuttaa kuitenkin, että tärkeintä on iloinen yhteistyö. Lajin erikoisuus onkin, että koiraa saa ja kannattaa kehua koko kisan ajan.

Rally-tokossa tehdyn työn näkee koiran arjessa

Murtomäki on harrastanut rally-tokoa kahden vuoden ajan. Minni on hänen ensimmäinen koiransa, ja hän on kouluttanut sitä alusta asti. Koiraa opettaessa tehdyn työn jäljet näkee käytännössä.

– Lajissa parasta on koiran kanssa tekeminen ja se, kun näkee koiran kehittyvän, Murtomäki sanoo.

Koiran kanssa puuhaaminen kuuluu jokaiseen päivään. Koiraharrastamisessa mennään aina koiran ehdoilla, eli lemmikkiä pitää osata lukea.

Rally-toko onkin alun perin kehitetty kouluttamaan hyvin käyttäytyviä koiria. Ihmisen ja koiran välinen suhde on tärkeä, jotta koira saadaan tottelemaan häiriötekijöistä, kuten muista ihmisistä tai hajuista huolimatta.

Mittelspitz-rotu on jalostettu vahtikoiraksi, joten se vaati kouluttamista keskittymiseen, mutta kun Murtomäki lähtee koiransa kanssa radalle, sitä ei enää hetkauta ulkopuoliset tarkkailijat.

Harrastus ennen kaikkea hauskanpitoa

Kaksikko kuuluu Janakkalan Koirakerhoon ja harjoittelee rally-tokoa kerran tai kaksi viikossa. Lisäksi he ovat harrastaneet Nose Workia ja Junior handleria. Nose Work on koiran hajutyöskentelyn harjoittelua, Junior Handlerissa nuoret esittelevät omaa tai toisten koiraa koiranäyttelyssä.

Harrastaminen on Murtomäelle ennen kaikkea hauskanpitoa ja yhteistä aikaa Minnin kanssa. Häneltä löytyy kuitenkin myös kunnianhimoa.

– Kyllähän kisojen voittaminen tuntuu hyvältä.

Lajissa kisataan neljässä eri luokassa, joissa harrastaja etenee menestyksen mukaan. Ylimmällä tasolla koira voidaan valioida.

Murtomäki siirtyy seuraavaksi kilpailemaan toisiksi korkeimmalla tasolla, voittajaluokassa. Murtomäki kisaa muutaman kerran vuodessa.

– Luokassa nousemiseen vaaditaan kolme hyväksyttyä suoritusta. Olemme miettineet, mitkä ovat tärkeimmät kisat, ja käymme niissä.

Pettymyksistäkin oppii

Kentän laidalla tarkkailee Murtomäen äiti Tanja Tastula. Tastulan mielestä koiraharrastus on nuorelle mainio. Sekä lapsen että koiran kehityksen näkee harrastuksen edetessä. Tastulan mielestä koiraharrastaminen on opettanut tyttärelle vastuuta ja rohkeutta esiintyä.

– Kilpaillessa ja harrastaessa tulee myös pettymyksiä, ja niistäkin varmasti oppii paljon.

Eläinten kanssa harrastaminen on tuonut mahdollisuuksia nähdä myös maailmaa. Murtomäki on käynyt koiratapahtumissa muun muassa Luxemburgissa ja Baltian maissa. Koiraharrastus ei kuitenkaan vaadi kilpailemista, vaan sitä voi tehdä omaksi ja koiran ilokseenkin.

– Rally-toko on osoittautunut mukavaksi ja helpoksi lajiksi, josta aloittaa, Tastula sanoo.