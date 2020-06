Viralan vanhalla bensiksellä on vipinää – Autokauppa käy ja turvapuhelimien kysyntä räjähti

Kaikki vanhat huoltoasemat eivät ole autioita ja Viralasta löytyy siitä hyvä esimerkki. Käytettyjä autoja myyvä 2 Auto aloitti talossa toimintansa pari vuotta sitten.

– Sijainti on yritykselle hyvä, tänne on helppo tulla ja Helsingintiellä liikkuu paljon väkeä, jopa kolme miljoonaa autoa vuodessa. Moottoritien liittymäkin on vain 800 metrin päässä, yrittäjä Ilkka Eskola sanoo.

Työpaikkaliikennettä on arkisin runsaasti molempiin suuntiin ja satunnaiset kulkijatkin poikkeavat usein tutkailemaan myytäviä autoja.

– Meillä käy asiakkaita, jotka ovat lähteneet ajelulle ihan huvikseen, mitä ei varmaankaan tapahtuisi, jos liike olisi esimerkiksi Kaurialassa.

Mutkatonta kauppaa

Liikkeen toisen yrittäjän Matti Laaksosen mukaan suomalaisen käytetyn auton keskihinta on tällä hetkellä 3600 euroa. Summa on yllättävän alhainen.

– Mekin lähdimme aluksi liikkeelle kalliimmilla autoilla, mutta pian tultiin alemmaksi. Nyt edullisimmat automme ovat tonnin luokkaa ja hintavimmat 15 000 euroa.

2 Auto mainostaa itseään mutkattomana autokauppana, joka tekee kulkupelin vaihtamisen helpoksi.. Rahoitukseen on tarjolla useita eri vaihtoehtoja ja liike myy toimeksiannosta myös asiakkaiden autoja..

– Soitto meille riittää, niin haemme asiakkaan auton siistittäväksi, tarkastettavaksi ja hinnoitettavaksi tai tuomme häntä kiinnostavan auton nähtäväksi. Molemmat hommat hoituvat ilman veloitusta, yrittäjät lupaavat.

Vaikka korona on liiketoiminnassa näkynyt, asiakkaita on riittänyt ja jotkut tulevat kauempaakin.

– Puolet myynnistä menee Uudellemaalle ja loput maakuntiin. Aika hyvin on pärjätty, vaikkei ole paljon pidetty itsestämme melua, Eskola tuumaa.

Entisessä huoltoaseman kahviossa pitää majaa Oulumo, joka valmistaa ja myy Lumo-kuvaturvapuhelimia ja Luna-henkilöturvahälyttimiä.

Vuonna 2016 syntyneen yrityksen perustajat ovat Tuomo Sihvola ja Mika Kyllönen .

– Olen työskennellyt ikääntyneiden hyvinvointiteknologian ja viestintäyhteyksien parissa jo 20 vuotta, Kyllönen kertoo.

– Oulumo on sille työlle luontevaa jatkoa, sillä tavoitteenamme on tehdä heidän kommunikointinsa mahdollisimman helpoksi.

Helppo videoyhteys

Lumo on videokuvapuhelin, johon yhteydet on luotu valmiiksi. Vanhus saa videopuheluyhteyden omaiseensa tai hoitajaansa vain painamalla tämän ruudulla olevaa kasvokuvaketta. Puheluun vastaaminen vaatii vain vihreän luurisymbolin painamista.

– Jatkuvasti uudistuvat älypuhelimet ja muut hipaisulaitteet ovat monille ikäihmisille liian vaikeita kapineita.

Android- ja iOS-puhelimien käyttäjät saavat yhteyden omaisensa Lumoon asentamalla kännykkäänsä tuotteen sovelluksen.

Yhteyden voi myös pakottaa auki, mikäli osapuolet niin sopivat.

– Omainen saa kuva- ja ääniyhteyden toimimaan, vaikka vanhus ei syystä tai toisesta pystyisi puheluun vastaamaan, Kyllönen selittää.

Saksan rautateille

GPS-paikantava Luna-henkilöturvahälytin toimii Android-käyttöjärjestelmän puhelimien kanssa. Rannekkeessa oleva hälytin on suunniteltu turvaksi ihmisille, jotka joutuvat työnsä, harrasteen tai muun syyn vuoksi työskentelemään tai liikkumaan paljon yksin. Hälytin toimii 25 metrin etäisyydellä käyttäjän puhelimesta.

– Luna on kaikessa yksinkertaisuudessaan nappi, joka käynnistää hälytysprosessin ja antaa paikkatiedot. On aika hämmentävää, että suurin yksittäinen asiakkaamme on Saksan valtionrautatiet, joka on tilannut hälyttimiä lipuntarkastajilleen.

Maaseudun rauhassa

Koronan tultua kuvaturvapuhelimen kysyntä kymmenkertaistui hetkessä ja pienillä resursseille alkuun lähteneellä yritykselle tuli kiire etsiä asianmukaiset tilat toiminnalle.

– Muutimme tänne Viralaan huhtikuun puolivälissä, Kyllönen sanoo.

– Täällä on innostava ilmapiiri. Ikkunastamme on näkymä pellolle, jossa oli aamulla peuroja käyskentelemässä.

Rakennuksessa toimii myös kodin hälytysjärjestelmiä ja kodinturvapalveluja myyvä Verisure, jonka työntekijöillä ei ole lupaa antaa haastatteluja.