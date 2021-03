Virpoa voi, mutta ennalta sovitusti ja ulkona turvavälejä noudattaen – Yläkoululaiset palaavat lähiopetukseen pääsiäisen jälkeen, lukiolaiset jatkavat vielä etäopetuksessa

Yläkoululaiset ja lukiolaiset jatkavat Kanta-Hämeessä etäopetuksessa pääsiäiseen saakka. Maakunnan kunnissa on tavoitteena palata yläkouluissa lähiopetukseen tiistaina 6. huhtikuuta.

Torstaina kokoontunut maakuntaryhmä suosittaa, että peruskoulun osalta lähiopetukseen palattaisiin pääsiäisen jälkeen, 6. huhtikuuta alkaen.

Toisen asteen etäopetus jatkuu ainakin 11. huhtikuuta saakka. Etäopetuksessa ovat Koulutuskuntayhtymä Tavastian oppilaitokset Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinnan lyseon lukio ja sen aikuislukio sekä Kaurialan, Lammin ja Parolan lukiot. Pääsiäisen jälkeen pohditaan siirtymistä hybridiopetukseen 12. huhtikuuta. alkaen.

Janakkalassa harkitaan lukioiden siirtymistä etäopetuksesta hybridiopetukseen jo tiistaista 6. huhtikuuta alkaen.

Oville ei saa mennä yllättäen

Pääsiäinen on aiheuttanut paljon kysymyksiä.

Palmusunnuntain virpomisperinteen osalta maakuntaryhmä suosittelee, että virpominen tapahtuisi vain ulkotiloissa, turvavälein ja ennalta sovitusti.

– Lasten tai lasten vanhempien olisi siis suositeltavaa olla yhteydessä vierailukohteisiin etukäteen, että oville ei ilmestyttäisi yllättäen. Ylipäätään pääsiäistä kannattaisi tässä tilanteessa viettää kotona ja oman perheen kesken, Sally Leskinen toivoo.

Kesällä järjestettävien yleisötilaisuuksien, tapahtumien ja lasten kesäleirien osalta on tullut paljon tiedusteluja, voiko niitä järjestää ja millä ehdoin.

– Valitettavasti vielä on liian aikaista sanoa mitään varmaa niiden osalta. Skenaariot näyttävät kuitenkin viime kesästä poiketen siltä, että ennen juhannusta ei kannata suunnitella laajempia tapahtumia. Tilanne on joka tapauksessa virusvarianttien vuoksi nyt arvaamattomampi kuin viime vuonna.

Nuoria myös sairaalahoidossa

Kanta-Häme on koronaepidemian leviämisvaiheessa. Covid 19 -tartuntoja on todettu maakunnassa 1445 koko epidemian aikana. Karanteenissa on parhaillaan 1100 henkilöä.

Sairaalahoidossa sairastuneista on seitsemän henkilöä, joista kaksi tehohoidossa. Terveyskeskusten vuodeosastoilla on kaksi covid 19 -potilasta. Nuorin sairaalahoidossa oleva potilas on alaikäinen ja sairaalahoidossa olevien keski-ikä on yleisesti alempi kuin ennen.

Ilmaantuvuusluku koko Kanta-Hämeessä on 159 tartuntaa 100 000 asukasta kohti. Tartuntoja on selkeästi eniten Hämeenlinnan seudulla, jossa ilmaantuvuusluku on 194/100 000.

Viikkojen 7 ja 8 koronatartunnoissa on löydetty useita varianttikantoja.

Viisi tehohoitopaikkaa käytössä

Tehohoitopaikat Kanta-Hämeen keskussairaalassa ovat tällä hetkellä kaikki käytössä. Tehohoitopaikkoja on sairaalassa viisi. Tehohoitoa vaativista potilaista kaksi on nyt koronapotilaita.

Keskussairaalassa on normaalisti viiden tehohoitopaikan lisäksi viisi tehovalvontapaikkaa. Keskussairaalassa on päädytty tehohenkilökunnan valmiuden nostoon sulkemalla kaksi leikkaussalia. Johtajaylilääkäri Sally Leskisen mukaan sairaalalla on valmius lisätä edelleen tehohoitopaikkoja tarvittaessa.

– Kanta-Häme hoitaa kyllä omat koronapotilaansa, Leskinen vakuuttaa.

Koronavirusta vastaan on Kanta-Hämeessä tähän mennessä rokotettu lähes 22 prosenttia yli 16-vuotiaista asukkaista eli noin 30 000 henkilöä. Täyden rokotussarjan on saanut yli 5000 henkilöä.