Kolumni: Voitontahto voi ottaa voimille

”Tärkeintä ei ole voitto vaan reilu peli” on ajatusmalli, jota en ymmärrä ollenkaan. Olen luonteeltani sellainen, että minun on pakko kilpailla kaikessa mahdollisessa pihapeleistä salibandyn SM-finaaleihin.

Kilpailuvietti voi olla hyödyllinen elementti niin urheillessa kuin työelämässäkin. Hyvä esimerkki tästä on juuri Netflixin esittämä minisarja The Last Dance, joka kertoo Michael Jordanista , yhdestä kautta aikojen parhaasta koripalloilijasta.

Sarja antaa hienon kuvan Jordanin kilpailuvietistä ja voitontahdosta, sekä siitä kuinka hän pystyi omalla vaatimustasollaan saamaan kanssapelaajansa ylittämään itsensä.

Kaikkien hienojen puoliensa lisäksi kilpailuvietti aiheuttaa myös ongelmia. Halu voittaa voi muuttua ajan saatossa peloksi epäonnistumisesta. Itse saan onnistumisista lisää virtaa ja intoa jatkaa eteenpäin.

Jos onnistumisia ei tule, alkaa oravanpyörä, jossa vastoinkäymisten pelko estää menestyksen. Tässä tilanteessa jokainen pienikin epäonnistuminen kuten huono syöttö harjoituksissa aiheuttaa negatiivisen reaktion ja itsensä piiskaamisen.

Toinen asia, minkä vahva kilpailuvietti voi aiheuttaa, on yliyrittäminen. Reilu vuosi sitten B-junioreiden SM-finaaleissa olimme ottelusarjaa 1-0 häviöllä. Toinen peli oli täällä Hämeenlinnassa ja latautuminen todella kovaa.

Lataus meni omalta osaltani kuitenkin täysin yli. En keskittynyt peliin, vaan kaikkeen epäolennaiseen. Hävisimme ottelun selvin lukemin ja jälkeenpäin pukukopissa muistan häpeän tunteen, joka valtasi koko kehoni.

Nämä tilanteet laittavat miettimään. Onko voitontahto ja vahva kilpailuvietti jossain tilanteessa heikkous?

Joukkuepeleissä jokaisen panos on menestyksen kannalta elintärkeä. Haitallisin joukkueelle ei ole pelaaja, joka on huonoin pelaamaan, vaan se, joka ei anna kaikkeaan kentälle.

Samalla tavalla tilanne menee elämässäkin. Työkyvytöntä ihmistä ei tule rangaista kyvyttömyydestään, mutta jos yksilö kykenee pitämään itsestään huolta, eikä silti halua tehdä esimerkiksi töitä, on hän haitallinen yhteiskunnalle.

Olen aina antanut kentälle kaikkeni ja sen ansiosta pääsyt pelaamaan nuorten maajoukkueissa ja myös onnistunut siellä. Siitä minun on kiittäminen luontaista voitontahtoani ja kilpailuviettiäni. Välillä kuitenkin toivon, että nämä ominaisuudet astuisivat edes hetkeksi sivummalle.