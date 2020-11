Vuoden yrittäjänaiseksi valittu Anitta Herranen oppi äidiltään rottingin salat – "Nuorena ajattelin, etten koskaan aio jatkaa tätä yritystä"

Parolan Rottingin yrittäjä Anitta Herranen on Vuoden 2020 yrittäjänainen. Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset ry julkisti valinnan vuosikokouksessaan 12. marraskuuta.

Anitta Herranen, miltä tuntuu valinta Vuoden yrittäjänaiseksi?

– Olin todella yllättynyt ja hämmentyneen kiitollinen valinnasta, se kannustaa jatkamaan. Iso kiitos myös henkilökunnalle sekä äidilleni Toinille, jolle kuuluu ainakin puolet tästä huomionosoituksesta.

Millainen on sinun yrittäjätarinasi?

– Lapsuudesta saakka olen täällä ollut mukana. Osakkaana olen ollut 1980-luvulta lähtien ja viimeiset kymmenen vuotta olen pyörittänyt tätä yksin päätoimisesti. Yrittäjyys ei todellakaan ollut selviö, nuorena ajattelin, etten koskaan aio jatkaa tätä yritystä. Kun valmistuin kauppaopistosta yo-linjalta, täällä oli kiirettä ja ajauduin toimistotöihin. Isän kuoltua äiti tarvitsi apua ja siitä lähtien olen ollut mukana aktiivisesti. Pikkuhiljaa sain enemmän ja enemmän vastuuta. Äiti on tässä ollut tukena tosi paljon, hän osaa rottingista kaiken.

Millä tarvittaessa tsemppaat itseäsi?

– Rentoutumalla ystävien, perheen ja harrastusten parissa. Lapsenlapsen kanssa leikkiminen on todella rentouttavaa hetkessä elämistä.

Millainen on rottinkituotteiden suosio, onko koronatilanne vaikuttanut kysyntään?

– Nyt on tosi hyvä tilanne, kun ihmiset sisustavat. Suomalaiset ovat löytäneet rottingin hyvät ominaisuudet: se on kevyttä ja sillä saa avaruutta ja keveyttä sisustukseen. On hienoa, että luonnonmateriaaleja käytetään.

Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on yrityksen suhteen?

– Seuraan paljon trendejä vapaa-ajallani. Me suunnittelemme nyt uutta verkkokauppaa ja suuntaamme entistä enemmän kuluttajamarkkinoille. Pidämme muutaman jälleenmyyjän ja panostamme kotimaiseen muotoiluun. Meille on tulossa pari kivaa juttua, joista olen innoissani, muun muassa uusi mallisto suomalaista muotoilua.

Entä kuinka kauan aiot itse jatkaa?

– Olen ajatellut siirtyväni syrjään 5–6 vuoden kuluttua mutta en ole vielä päättänyt, jäänkö hallituksen jäseneksi.