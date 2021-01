Washingtonin tapahtumat ovat kuin huonosta toimintaelokuvasta – Hiljaisten demokratian puolustajien pitää nyt toimia, jotta paha saa jatkossakin palkkansa

Joku kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että keskiviikon ja torstain tapahtumat Washington Capitolissa olivat kuin huonosta toimintaelokuvasta. Ainoastaan rynnäkkökiväärien pauke jäi kuulematta, eikä elokuvan sankari päätynyt lopulta pelastamaan uhreja.

Käsikirjoituksen mukaan pahis on todella pelottava. Hän on hyvin harhainen uskossaan omaan totuuteensa, eikä pysty näkemään kuin oman etunsa. Ainoa vaihtoehto on voitto.

Pinnan alla kytee

Capitolin tapahtumat kertovat karua tosielämän tarinaa siitä, millaiseksi politiikka on luisunut ja muuttunut.

Internetissä voi syytää mitä tahansa soopaa ja salaliittoteorioita ja saada sosiaalisessa median massat villiintymään. Samaan aikaan usko demokratiaan, instituutioihin ja mediaan on rapistunut pelottavan nopeasti.

Yhdysvaltojen tilannetta ei pidä katsoa sivusta ajatellen, että täällä Euroopan pohjoiskolkassa on kaikki hyvin.

Meidän pitää kaikin tavoin puolustaa avointa demokratiaa, sillä viime päivien tapahtumat ovat osoitus siitä, kuinka paljon pinnan alla kytee ja kuinka osa kansasta on valmis laittamaan itsensä roviolle yhden presidentin vuoksi. Yhtäkään äänestäjää ei tule demokratiassa vähätellä, sillä jokaisella on merkitystä lopputuloksessa.

Aika usein äänekkäimpien mielipiteet kuullaan, mutta valtaosa on hiljaa. Nyt on hiljaisten demokratian puolustajien aika puhua ja toimia. Ei pidä antaa valtaa toisten käsiin ja uskotella, että kyllä järki voittaa.

Leffoissa paha saa palkkansa ja oikeus voittaa

Trumpismin lonkerot ulottuvat kaikkialle maailmassa. Se, mikä on mahdollista Yhdysvalloissa, on mahdollista myös meillä.

Kun poliittinen menestys perustuu oman edun ajamiseen, valheeseen, tosiasioiden kiistämiseen, harhakuvien luomiseen, jatkuvaan vastakkainasetteluun ja kansan jakamiseen kahtia, ei siitä voi seurata mitään hyvää.

Lapseni heräsi torstaiaamuna Yhdysvaltojen uutiseen ja kysyi ne katsottuaan, että kai Trump on jo vangittu. Niinhän leffoissa käy, että paha saa palkkansa ja oikeus voittaa.

Siihen sitten selittämään, että ei ole. Vaikea sitä oli itsekin ymmärtää, että syypää saa toistaiseksi jatkaa.

Pahikset pitää saada kiinni, sillä maailma tarvitsee onnellisia loppuja.